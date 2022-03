Priamar Liguria-Spotornese: i Drunkers: “Esuberanti senza eccedere”, Mantelli: “Complimenti alla Spotornese”

La tifoseria organizzata della Spotornese ha puntualizzato attraverso una nota sui social su quanto accaduto ieri nel corso e al termine della partita tra i biancazzurri e la Priamar Liguria al “Levratto” di Zinola.

Nel mirino, il comportamento di un giocatore avversario reo, si legge nella nota, di “aver provocatoriamente esultato sotto il nostro settore mostrando prima il dito medio e di essersi successivamente tirato giù i pantaloni”. “La nostra esultanza finale – proseguono i tifosi – è stata comprensibilmente esuberante, senza però eccedere in atteggiamenti come quello da noi subito, che vanno oltre i nostri ideali di tifosi rispettosi di questo sport”. I supporter biancazzurri hanno inoltre sottolineato che “la curva si è sempre distinta per sportività e amore per i colori biancazzurri”.

Anche il direttore sportivo della Priamar Liguria è intervenuto sulla questione, gettando acqua sul fuoco. Così Alessio Mantelli: “In base ai fatti emersi dopo la partita di ieri, vorrei mettere un punto sulla questione, che si sta dipanando anche sui social su pagine non ufficiali della nostra società. Mi preme congratularmi con la Spotornese per la vittoria di ieri, a cui va dato il merito di averci battuto due volte su due, e la nostra politica è che chi vince ha sempre ragione. Stesso discorso per il gruppo di tifosi che li segue, sono la parte bella del nostro calcio che ha animato un bel pomeriggio, anche se forse per noi un po’ più amaro. Il nostro obbiettivo deve essere quello di partire con ferocia e poi alla fine riguardare la classifica”.