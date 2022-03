Savona. “Siamo in ritardo su tante cose, ma oggi abbiamo avuto un allineamento di pianeti che non abbiamo mai avuto nella nostra storia“. E’ il commento soddisfatto del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti durante l’incontro a Unione Industriali di Savona durante il quale il commissario straordinario ha presentato il cronoprogramma delle “Aurelie Bis”.

“Già nel nostro paese quando sappiamo che il nostro paese parte con una data certa è un risultato – aggiunge Toti -. I cittadini non chiedono l’impossibile, chiedono di sapere come possono organizzare le loro vite e su cosa possono contare”.

“Quest’opera interessa alcuni comuni ma è di portata generale“, sottolinea il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri -. Ribadisco l’importanza del cronoprogramma.

Il progetto dell’Aurelia bis a Savona riparte: per quanto riguarda il lotto di completamento è prevista la pubblicazione del bando di gara entro la fine di aprile. Il secondo lotto è in fase di progettazione: in estate verrà concluso il progetto definitivo, entro fine luglio partirà la conferenza dei servizi.

Il presidente della città di metropolitana di Genova Marco Bucci punta il dito contro chi ha frenato il realizzarsi delle opere: “Tutti siamo disposti a portare avanti opere ma qualcuno ha bloccato per motivi ideologici”. E sottolinea la necessità di lavorare tutti insieme: “E’ fondamentale avere un sistema di viabilità come si deve. Dobbiamo tirarci su le maniche e lavorare in modo parallelo non sequenziale”.

Il presidente della Provincia di La Spezia Pier Luigi Peracchini aggiunge: “E’ necessario snellire e semplificare la burocrazia“. “Bisogna uscire dai campanilismi – aggiunge il presidente della provincia di Imperia Claudio Scajola -. Dobbiamo avere la forza di far capire che non possiamo distribuire i finanziamenti sulla popolazione ma sulla difficoltà dei territori“.