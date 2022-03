Premio Gambero Rosso ad azienda pietrese, il sindaco De Vincenzi: “Innovazione e qualità scelte vincenti”

Pietra Ligure. “Insieme all’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella, facciamo i migliori complimenti, a nome di tutta l’amministrazione comunale, a Claudio De Pedrini e Chiara Musso dell’azienda agricola “Olio Pedro” di Ranzi che si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento “Tre Foglie” della Guida “Oli d’Italia 2022” di Gambero Rosso per il loro olio extravergine monocultival “Colombaia” e la segnalazione “Due Foglie” per l’evo “Olivotto” e l’evo “Merlina”.

Così il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi sulla realtà aziendale pietrese, protagonista del settore agroalimentare con uno dei prodotti maggiormente di punta e di appeal per il territorio ligure e savonese.

“Importanti riconoscimenti a livello nazionale e internazionale che premiano un’eccellenza del nostro territorio, frutto di innovazione e di ricerca costante nel perfezionare qualitativamente uno dei prodotti più noti della nostra produzione agricola” aggiunge il primo cittadino pietrese.

“La dimostrazione, inoltre, della vitalità del nostro tessuto imprenditoriale che, pur nel momento difficile che stiamo attraversando, continua a puntare alla qualità del prodotto e contribuisce in maniera importante alla ripresa dell’economia, in un settore senz’altro strategico per il contesto produttivo locale” conclude De Vincenzi.