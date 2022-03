Polisportiva Quiliano Karate: en plein di qualificazioni ai campionati italiani

La Polisportiva Quiliano ha festeggiato lo scorso weekend un traguardo di prestigio nel settore Karate. Alle qualificazioni ai Campionati italiani cadetti di Kumite, tutti gli atleti biancorossi hanno staccato il pass per le fasi finali.

Gli atleti che parteciperanno alla rassegna nazionale che si svolgerà a Ostia sono Alice Calcagno, Alessio Coku, Riccardo Di Adamo, Carlo Ferraris e Francesca Rossello.

Medaglie d’argento per Di Adamo e Coku, d’oro invece per Rossello e Ferraris. Calcagno parteciperà in quanto era riuscita a salire sul podio ai nazionali nei mesi scorsi.

Grande la soddisfazione del direttore tecnico Rodolfo Fersini e dei maestri Roberto Calcagno, Massimo Terragno, Sergio Gaggero e Gianni Dameri.