Polisportiva AGI, un bronzo e buoni piazzamenti nella seconda prova del campionato nazionale Gold

Albenga. Sabato 26 marzo, a Torino, la Polisportiva AGI ha partecipato alla seconda prova del campionato nazionale circuito Gold.

Le ginnaste allenate da Annamaria Tricomi ed Eva Verus hanno ben figurato, portando a casa una medaglia di bronzo e buoni piazzamenti.

Nella categoria Open L3 il trio formato da Matilde Gallan, Greta Shllegaj e Ginevra Musa conquistano il terzo posto con un esercizio preciso ed elegante.

Doppia prova per Matilde Gallan e Ginevra Musa che nel duo L3 Open sfiorano il podio per pochi centesimi.

Sempre nella categoria L3 Open la coppia composta da Alice Guidotti e Emma Meshau, campionesse nazionali in carica, si posizionano al settimo posto.

Infine, in L3 Allieve Greta Shllegaj e Margherita Caracciolo migliorano punteggio e prestazione e si classificano al settimo posto.

“Si ringraziano le allenatrici, i genitori e la società Grugliasco di Torino per l’organizzazione che ha permesso

con ingressi prenotati e contingentati di assistere alle esibizioni delle ginnaste in sicurezza, come da normativa.

Prossimo appuntamento con la terza ed ultima prova a Loano il 23 aprile, che decreterà i partecipanti alla finale

nazionale del 21 e 22 maggio” dichiarano i dirigenti della Polisportiva AGI.