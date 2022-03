Pokerissimo Cairese, mister Diego Alessi: “Punteggio forse troppo largo ma vittoria meritata”

La Cairese batte il Canaletto Sepor per cinque reti a una e si aggiudica, nella terza giornata dei playoff del campionato di Eccellenza ligure, i primi tre punti di questa seconda fase. Nelle prime due uscite, i gialloblù avevano pareggiato contro Finale e Genova Calcio.

Le reti sono state siglate dal rientrante Poggi, autore di una doppietta, da Piacentini, da Pastorino, che ha trasformato un calcio di rigore, e da capitan Saviozzi. Grazie a questo risultato, la Cairese si porta ora al quarto posto in classifica a quota cinque punti, in attesa della sfida di domenica prossima che si disputerà nuovamente tra le mura amiche del “Cesare Brin” contro la formazione dell’Angelo Baiardo, momentaneamente seconda e distante un solo punto.

Questo il commento post-partita di mister Diego Alessi: “Faccio, innanzitutto, i complimenti alla squadra avversaria, molto organizzata dal punto di vista tattico; credo che il risultato finale vada oltre ciò che si è visto in campo, nonostante noi, probabilmente, meritassimo la vittoria, ma non in maniera così ampia. Siamo stati molto bravi a portare gli episodi a nostro favore, a differenza di quanto fatto nelle due precedenti gare, nelle quali erano mancate le giocate nel reparto offensivo e sono contento del fatto che abbiano dimostrato la loro qualità superiore rispetto a quella degli avversari. Purtroppo, le condizioni non ottimali del campo hanno limitato un po’ la tipologia di gioco che avevamo preparato, ma abbiamo comunque cercato di condurre la partita dall’inizio alla fine, tant’è che Moraglio è stato impegnato, praticamente, solo nell’occasione del gol che abbiamo subito.

Infine, un elogio per il reparto avanzato: “Vorrei fare una menzione speciale sia a Poggi che a Piacentini, che, nonostante un lungo periodo di infortuni e problematiche, si sono fatti trovare pronti e ci hanno aiutato a risolvere una situazione complicata. Domenica avremo un’altra battaglia: partiamo sempre dal presupposto di fare punti, perché in un campionato così equilibrato tutte le domeniche ci sono partite difficili e penso che nessuna squadra riuscirà a “spaccare” il campionato. Ciò di cui sono certo è che affronteremo il Baiardo per provare a vincere”.