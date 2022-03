Pnrr, Savona non ha presentato progetti sulla gestione dei rifiuti. Orsi: “Persa un’opportunità”

Savona. Tra i temi affrontati nella seduta di consiglio comunale a Savona di oggi pomeriggio anche la gestione dei rifiuti e i possibili finanziamenti con il Pnrr portati all’attenzione della giunta e del parlamentino savonese con un’interpellanza presentata dai consiglieri di minoranza Fabio Orsi, Daniela Giaccardi e Manuel Meles.

Il 16 marzo 2022 sono scaduti i termini, già prorogati, relativi ai tre bandi del Ministero per la Transizione Ecologica (MITE) destinati alla realizzazione di interventi. A pesare sul passaggio al nuovo sistema di raccolta differenziata, inizialmente previsto entro l’estate, il ricorso presentato da Sat e Iren che inevitabilmente allungherà i tempi.

“Il Piano industriale della newco che dovrà occuparsi della gestione della raccolta e smaltimento rifiuti nella città di Savona prevede ingenti investimenti destinati all’avvio di un nuovo modello di raccolta differenziata ed alla realizzazione di un centro di raccolta – ricorda Orsi -. Una parte rilevante dei costi previsti per gli investimenti possono essere oggetto dei contributi erogati dal MITE e la partecipazione agli stessi consentirebbe di ricorrere alle migliori e più moderne tecnologie. La quota parte di investimenti oggetto di contributo non andrebbe a determinare un incremento TARI e ciò significa che i previsti aumenti per i cittadini di Savona conseguenti all’avvio della differenziata “spinta” ed ai consistenti investimenti, potrebbero essere in parte ‘neutralizzati'”.

“Lo abbiamo attentamente valutato in primis con gli uffici. Ma non abbiamo partecipato per motivi sia tecnici che politici – spiega l’assessore Barbara Pasquali -. Quando è in corso una gara per poter redigere una proposta di finanziamento diversa era necessario fare un altro progetto diverso di quello esistente. Il motivo politico è l’ubicazione del centro di raccolta, non è nostra intenzione collocarlo dove lo aveva previsto la precedente giunta. Avremmo avvallato una scelta politica bene precisa”

“Il bando esclude i finanziamenti per i mezzi che sarebbero quelli di cui avrebbe più bisogno Ata, i cassonetti sono quelli stradali e non i mastelli i porta a porta (quelli previsti dal piano industriale)”, ha proseguito Pasquali.

“Sono state dette imprecisioni che denotano di non aver nemmeno letto il bando“, il duro commento di Orsi.

Da quando sarà operativa la newco si avvierà gradualmente il piano per la nuova gestione dei rifiuti. Una vera e propria rivoluzione nella città della Torretta, che comporterà, tra le principali novità, la raccolta porta a porta e l’applicazione della tariffa puntuale (attraverso il dispositivo transponder Rfid) che permetterà a ciascun cittadino di pagare in proporzione alla quantità di rifiuti che produce. La prima, invece, riguarda il servizio che prevede il ritiro, presso ciascun “civico”, dei rifiuti in determinati giorni e ore, ad eccezione del vetro, per cui continueranno a essere disponibili le “campane” in strada.

Sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il sindaco Marco Russo ha presentato una richiesta per un consiglio comunale ad hoc per presentare i progetti che la giunta sta redigendo e intende presentare per confrontarsi.