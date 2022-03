Pnrr, Cgil Savona chiede: “Incontri con Regione e Asl per i progetti sulla sanità”

Savona. “E’ necessario che la Regione Liguria e le ASL territoriali a cui abbiamo sollecitato un incontro da diversi giorni, senza ricevere alcuna risposta ufficiale, incontrino i territori e i sindacati confederali territoriali di CGIL CISL UIL di Savona con l’obiettivo di ristabilire un serrato confronto sullo stato di attuazione del PNRR. Fino ad oggi non c’è stato nessun incontro”.

“Non ci interessa la bagarre – prosegue Pasa – e il clima di “perenne campagna elettorale” a cui assistiamo nelle ultime settimane. E’ fondamentale ripristinare una sanità pubblica che risponda ai bisogni dei cittadini e quindi costruire un nuovo modello socio sanitario profondamente diverso da quello che fino ad oggi è stato proposto dalla Regione Liguria, che tenga conto della professionalità e della serietà delle lavoratrici e dei lavoratori , ogni giorno e non solo quando si utilizzano definendoli ‘eroi’ solo per propaganda politica”.

Al centro del confronto la Cgil chiede che ci siano “le diverse riforme e investimenti del PNRR, riferiti in particolare alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti, che stanno coinvolgendo diversi Ministeri, Regioni e Comuni e che vanno ora integrati e armonizzati tra loro, per offrire un nuovo sistema di welfare facilmente accessibile, ad alta integrazione fra sociale e sanità, che promuova la salute, l’autonomia possibile e superi ogni forma di istituzionalizzazione delle persone vulnerabili, anziane non autosufficienti e disabili”.