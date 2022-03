Pnrr, Alassio presenta due progetti per le scuole: investimento da 3 milioni di euro

Alassio. Nei giorni scorsi l’Amministrazione Melgrati Ter ha approvato due importanti delibere di giunta su proposta dell’Assessore all’Edilizia Scolastica Fabio Macheda e dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Rocco Invernizzi. Si tratta di due progetti definitivi che consentiranno all’amministrazione di partecipare al Bando emesso dal Ministero dell’Istruzione e finanziato dall’Unione Europea. Si tratta del Bando Next Generation EU “Obbiettivo Scuola per l’Italia di Domani”.

“Sono sostanzialmente due le linee di finanziamento che vorremmo intercettare – spiegano Macheda e Invernizzi – la prima intende aumentare la disponibilità di mense scolastiche, anche per facilitare il tempo pieno, ed è rivolta esclusivamente ai comuni per le scuole di primo ciclo. In questo contesto l’ing Luca Massimo Giacosa ha redatto il “Progetto definitivo – esecutivo relativo alla “Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza di mense scolastiche esistenti anche attraverso l’adeguamento impiantistico e tecnologico dei relativi locali” relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR””,

“La seconda – proseguono – intende far crescere l’offerta di servizi educativi per la fascia 3-6 delle scuole dell’infanzia, grazie alla realizzazione di nuovi spazi o alla messa in sicurezza di strutture già esistenti. In questo contesto l’Ing Carlo Dotti ha predisposto il “”Progetto Definitivo relativo ai “Lavori di demolizione e nuova costruzione di edificio pubblico “caffetteria Villa Fiske” da destinare a scuola dell’infanzia relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi del PNRR “.

“Questa amministrazione si è da subito distinta per scelte importanti riguardo all’edilizia scolastica – aggiunge Macheda – e, tra le altre cose, ha tolto dal piano delle alienazioni la Caffetteria individuando in quell’area, già a vocazione scolastica, stante la vicinanza con il plesso scolastico di Via Neghelli e l’Istituto Alberghiero, il luogo ideale per realizzare una scuola d’infanzia, anche grazie alla meravigliosa area verde che circonda la struttura”.

“Stiamo parlando – aggiunge ancora Invernizzi – di progetti del valore complessivo di circa tre milioni di euro che potranno essere interamente finanziati dal bando. L’avviso, uscito a dicembre, ci ha visto subito operativi nella progettazione che è stata inviata nei tempi richiesti. Ora si tratta di attendere i risultati”. ​