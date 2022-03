Pioggia e temperature in discesa, Borghetto autorizza la proroga di accensione dei riscaldamenti

Borghetto. Pioggia e temperature in discesa. E il Comune di Borghetto Santo Spirito autorizza la proroga di accensione dei riscaldamenti. L’ordinanza apposita è già stata redatta e firmata dal sindaco Giancarlo Canepa.

“Il provvedimento è dovuto alla situazione climatica che, nei prossimi giorni, sarà incerta sulla nostra zona e per via della tendenza previsionale di Arpal, che indica un graduale cedimento dell’alta pressione, un aumento della nuvolosità con precipitazioni e locali rovesci e le temperature in diminuzione, – si legge. – Inoltre, sono numerose le richieste pervenuta dai cittadini in relazione agli impianti termici”.

“Pertanto, il Comune ha deciso di autorizzare la proroga dell’accensione degli impianti di riscaldamento per 5 (cinque) ore giornaliere, a far data dal primo al 18 aprile”.