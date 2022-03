Pietra, Sebastiano Gravina nominato alfiere della bandiera lilla: “Grazie per quello che fai”

Pietra Ligure. “Questa mattina, nella sala consigliare Augusto Rembado, con una semplicissima e informale cerimonia, abbiamo “nominato” Sebastiano Gravina “alfiere” della “Bandiera lilla” per il Comune di Pietra Ligure”, esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino.

“Gli abbiamo “consegnato” idealmente questo importante vessillo, assegnato da diversi anni al nostro Comune, certamente per ringraziarlo per quello che è e per quello che fa ma, soprattutto, perché ci tenevamo tantissimo che fosse il “portatore” della nostra attenzione e del nostro impegno verso le persone diversamente abili e con bisogni speciali. Sebastiano ne incarna perfettamente lo spirito ma vogliamo che ne sia testimone e stimolo attivo. Alle Olimpiadi, la bandiera “arriva” all’inizio e “dice” di una identità e di determinati valori ma poi è nelle gare che si giocano quell’identità e quei valori, che diventano concreti e sperimentabili. Ecco, a Sebastiano, ma anche a sua moglie Shadia che in tutto lo accompagna e aiuta, abbiamo “consegnato” questo compito: che siano i nostri “collaudatori” affinché tutto ciò che la bandiera lilla incarna, diventi realtà, diventi “calpestabile”, diventi esperienza”, proseguono.

“Sebastiano è ormai famoso e la popolarità del suo “Videociecato”, nato su Tik Tok e su Instagram, cresce di giorno in giorno, spopolando sui social e totalizzando milioni di visualizzazioni, e Shadia, è lei la pietrese che lo ha portato a vivere qui da Bari, sono una giovane coppia che vive la propria quotidianità costruendo un percorso, formando un nucleo famigliare, affrontando le giornate con il loro carico di luci e ombre, difficoltà e bellezze, problemi e momenti lieti, più o meno come tutti. Sebastiano e Shadia sono non vedenti e sono un vera “meraviglia” tutta da guardare, letteralmente, in azione. Ognuno a modo proprio ma evidentemente insieme, hanno saputo trasformare la loro disabilità in punto di forza. Con semplicità e ironia, Sebastiano ti trascina e accompagna, nei suoi divertentissimi video, nella sua vita di tutti i giorni e ti fa vivere e toccare la realtà come la vive e tocca lui. Ti fa scoprire e anche gustare cose che, nella tua “cecità”, hai sempre date per scontate e ti indica la direzione, quella giusta”, continuano De Vincenzi e Pastorino

“La “bandiera Lilla” è un riconoscimento che ci sta particolarmente a cuore perché riassume perfettamente il quadro valoriale che ci caratterizza e sintetizza bene il “dna” inclusivo che sta alla base del nostro agire e che trova concretezza in molteplici iniziative che su stimolo di Sebastiano diventeranno sempre di più. La bandiera lilla del Comune di Pietra Ligure è, ne siamo certi, in buone mani: quelle di Sebastiano e, anche, di Shadia”, concludono il Sindaco e l’Assessore.