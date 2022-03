Pietra Ligure, riqualificazione alberghi. Il sindaco De Vincenzi: “Rinnovo della nostra ricettività e accoglienza”

Pietra Ligure. Uno dei punti del programma elettorale del sindaco Luigi De Vincenzi e dell’attuale amministrazione comunale, ovvero un restyling degli alberghi da tempo in disuso e una riqualificazione complessiva della ricettività e del sistema di accoglienza alla luce delle nuove esigenze del mercato turistico.

Un obiettivo non solo legato allo sviluppo del settore outdoor che vede protagonista tutto il comprensorio pietrese, ma indirizzato a tutto il comparto e al nuovo approccio esperienziale condotto dal piano amministrativo dell’Assessorato al Turismo: un sistema integrato dei prodotti e del territorio identificativi della destinazione turistica.

Tra i progetti in itinere quello dell’ex albergo “Nazionale”, lungo la passeggiata pietrese, con una completa ristrutturazione dell’edificio che, finalmente, tornerà ad aprire i battenti dopo anni e anni di abbandono e degrado. I lavori sono in procinto di partire con il rilascio da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune della concessione edilizia, con la struttura che sarà trasformata in un albergo a 4 stelle per una parte, mentre i restanti volumi destinati al residenziale, “ma con finalità turistiche” sottolinea il sindaco Luigi De Vincenzi, dunque per alloggi di carattere turistico.

“Ricucire una ferita per il litorale pietrese è motivo di soddisfazione, anche perché avere un hotel a 4 stelle in centro rappresenta un altro tassello alla nostra offerta ricettiva” aggiunge ancora il primo cittadino pietrese. “Il degrado della struttura era davvero un elemento di contrasto rispetto agli interventi di abbellimento svolti sul nostro territorio e sulla passeggiata in particolare”.

Tra i progetti in cantiere che hanno ottenuto il via libera dopo l’iter di approvazione anche la riqualificazione dell’hotel Terminus: una parte dell’edificio di via Giovanni Bado sarà destinata ad un nuovo albergo a 3 stelle. Infine, altri lavori di restyling in vista per l’hotel Continental in corso Italia.

E ancora la messa in vendita dell’immobile dell’ex hotel Stella Maris, con l’edificio che continuerà ancora nell’ambito ricettivo, almeno in parte, come Rta, secondo la proposta di riqualificazione in atto: una procedura del privato sulla quale l’amministrazione comunale ha indicato linee guida e parametri di mantenimento della ricettività in una zona strategica della località turistica: “La pratica è ancora in fase di valutazione e discussione, considerate le dimensioni dell’immobile e le necessità tecniche di un giusto equilibrio progettuale, ma l’iter prosegue” sottolinea De Vincenzi.

“Credo che si stia attuando una riconversione e rimodulazione a livello alberghiero-ricettivo con l’obiettivo di ammodernare l’offerta e la qualità del servizio nell’accoglienza turistica. E’ chiaro che la pandemia abbia reso le cose molto più complicate negli ultimi due anni, ma siamo riusciti comunque a traguardare importanti progetti per il settore”.

Resta da definire ancora il futuro dell’ex Royal (riaperto solo per l’occasione speciale di una scena del film “Io sono Vera”), protagonista di una lunga querelle che si trascina ormai da anni per rianimare lo storico albergo pietrese, tassello mancante rispetto al complessivo piano di riconversione: “Non si riesce a sbloccare la situazione, nonostante l’amministrazione abbia dato ampie disponibilità e messo sul tavolo soluzioni diverse, in linea con speculari progettualità svolte in altre località turistiche simili a Pietra Ligure”.

Stand by anche per l’hotel Lido, sempre sulla passeggiata, con il Comune in attesa di una decisione della proprietà in merito al destino di un’altra struttura alberghiera che si spera di poter recuperare a fini turistici.

Infine, uno sguardo sulla stagione turistica ormai alle porte, con Pasqua e i ponti primaverili, fino all’estate: “Pietra Ligure ha visto una crescita di presenze e flussi turistici, quest’anno le previsioni e i segnali erano di una annata eccezionale, ora pesano le incognite e le incertezza della guerra e i suoi effetti economici, ma resto ottimista e alla fine credo che i nostri operatori potranno contare su arrivi e un’alta affluenza conclude il sindaco De Vincenzi.