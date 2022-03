Pietra Ligure intensifica i controlli con il sistema “targa system”: oltre 360 sanzioni in 2 mesi

Pietra Ligure. Il Comando di Polizia Locale di Pietra Ligure ha intensificato l’attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale, predisponendo regolari e specifici controlli su strada, condotti da una pattuglia appositamente dedicata, coordinata da un ispettore e supportata dall’utilizzo dell’innovativo dispositivo di rilevazione “targa system” che, attraverso un sistema di telecamere, software per la lettura della targhe e tablet in dotazione agli agenti, accerta eventuali inadempienze dei mezzi transitanti.

“In sessanta giorni, da inizio anno al 28 febbraio – spiega il comandante della Polizia Locale di Pietra Ligure Domenico Colnaghi – sono state accertate sanzioni per 326 mancate revisioni e 36 assenze di copertura assicurativa. Durante i controlli, inoltre, sono state rilevate 2 infrazioni per guida senza patente o con patente scaduta. Come previsto dalla norma, i proventi derivanti dalle sanzioni saranno reinvestiti nel potenziamento della sicurezza urbana e stradale, attraverso il miglioramento della circolazione, della segnaletica, delle barriere architettoniche, della manutenzione, oltre che nel rafforzamento dell’attività di controllo e nel mantenimento dei mezzi di servizio della Polizia Locale. Il ‘targa system’ è un mezzo efficace e rapido per verificare che le auto in circolazione siano in piena efficienza e regolarmente assicurate. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini e agli utenti della strada in generale”.

“Come amministrazione comunale – aggiunge il sindaco, Luigi De Vincenzi – abbiamo da subito scelto di incrementare la sicurezza urbana, potenziando gli impianti di videosorveglianza cittadina e l’attività di controllo della Polizia Locale, dotandola di strumenti tecnologici all’avanguardia come il ‘targa system’, vero e proprio incentivo alla sicurezza stradale che contribuisce fattivamente a eliminare concreti pericoli circolanti su strada. Colgo l’occasione per ringraziare il comandante e gli agenti della nostra Polizia Locale per il consueto impegno profuso nel presidiare il nostro territorio”.