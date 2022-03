Peste suina, un nuovo caso: salgono a 68 gli animali positivi

Liguria. Altro caso di peste suina riscontrato dalle analisi effettuare dall’istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.

Lo comunica l’istituto con il suo bollettino di aggiornamento quotidiano sulle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 20 marzo 2022.

I positivi sono a oggi 68, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 39 per positività in Piemonte, 29 per positività in Liguria.

Fortunatamente l’ultimo ritrovamento non è avvenuto in Liguria, ma in Piemonte, precisamente a Gavi (AL), dove non erano mai stati riscontrati altri casi.