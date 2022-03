Peste suina, un nuovo caso in Liguria: salgono a 69 gli animali infetti

Liguria. Un nuovo caso di peste suina è emerso dalle analisi effettuare dall’istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta. L’ultimo ritrovamento è avvenuto in Liguria, a Ronco Scrivia (in provincia di Genova), dove in precedenza erano stati riscontrati altri quattro casi.

Lo comunica l’istituto con il suo bollettino di aggiornamento quotidiano sulle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 21 marzo 2022.

I positivi ad oggi sono quindi in tutto 69, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 39 per positività in Piemonte, 30 per positività in Liguria.

Intanto oggi in consiglio regionale il vice presidente della Regione Alessandro Piana rispondendo a un’interrogazione del capogruppo Giovanni Pastorino (Linea Condivisa) ha annunciato che “Il Piano regionale introdurrà nuove deroghe ai divieti contro le peste suina, consentirà alcune riaperture, ad esempio per quanto riguarda la selvicoltura che è un aspetto molto importante di presidio del territorio e di ritorno economico”.

Il piano dovrebbe essere varato nei prossimi giorni.