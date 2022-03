Peste suina, salgono a 66 i casi riscontrati tra Liguria e Piemonte

Liguria. Dopo un primo caso rilevato questa mattina, ecco il bilancio odierno aggiornato sull’epidemia di peste suina africana nei boschi dell’entroterra genovese, savonese e dell’alessandrino.

La mappa della zona “infetta” indica i dati definitivi delle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 14 marzo 2022. Nella mappa i punti colorati mostrano il luogo di ritrovamento degli animali positivi per peste suina africana.

I positivi sono ora 66 – 38 in Piemonte, 28 in Liguria -, sette in più rispetto all’aggiornamento precedente.

Tutti i nuovi casi sono stati accertati per ritrovamenti in Piemonte: uno a Ovada (sesto caso), uno a Tagliolo Monferrato (terzo), e tre a Voltaggio (raggiunte le sette positività).