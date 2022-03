Peste suina, salgono a 54 i casi positivi. Consiglio regionale unanime: “Soluzioni in vista della primavera”

Liguria. I positivi sono 54, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 31 per ritrovamenti in Piemonte, 23 per ritrovamenti in Liguria.

La nuova positività è stata riscontrata – sempre nella zona “infetta” – ancora in Piemonte, a Casaleggio Boiro nell’alessandrino, mentre per il territorio ligure continua il trend di attenuazione.

E intanto proseguono in tutto il Piemonte e la Liguria le azioni di controllo e monitoraggio, con i relativi campionamenti richiesti dall’emergenza.

Nella seduta di oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a costituire un tavolo con i sindaci delle zone interessate e di tutti i portatori di interesse per condividere le informazioni e valutare possibili alternative e soluzioni.

Nel documento si rileva anche la necessità di un riconoscimento dei danni economici e dei relativi indennizzi all’economia locale danneggiata dalla Peste suina.

A preoccupare soprattutto il lockdown forzato nei boschi e nei sentieri in vista dell’arrivo della primavera, con il nostro entroterra che rischia una nuova “batosta” in uno dei periodi clou dell’anno, proprio ora che il Covid è in discesa.