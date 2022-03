Peste suina, Rixi: “Pd e M5s ecologisti da salotto ignorano catastrofe allevamenti e parchi”

Liguria. “La peste suina è una catastrofe per parchi, allevatori, turismo escursionistico. Mentre l’entroterra e interi comparti economici rischiano il collasso, Pd e M5s si comportano in modo vergognoso e inaccettabile con una ideologia (finto) ecologista”. Lo dichiara in una nota il deputato della Lega Edoardo Rixi, segretario del partito in Liguria.

“Bisogna affrontare peste suina e sovrappopolazione dei cinghiali con metodi adeguati e pragmatici – spiega – nel più breve tempo possibile. La follia di Pd e M5s invece punta a ‘metodi ecologici’ senza abbattimenti. La tipica soluzione senza spiegazione pensata da burocrati dentro uffici nei quartieri chic del centro città”.

“Basterebbe parlare con allevatori o sindaci dell’entroterra per comprendere la gravità del momento, invece i soliti ecologisti-da-salotto sono lontani anni luce dalla vita reale. Di questo passo i cittadini saranno costretti a barricarsi in casa mentre i capi infetti potranno tranquillamente girovagare nell’entroterra”, conclude Rixi.