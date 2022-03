Peste suina, Piana: “Governo si attivi per misure straordinarie e adeguate misure finanziarie”

Liguria. Riconoscere in modo chiaro e definitivo gli strumenti attivabili tramite i piani di gestione regionali, dalle attività venatorie alle deroghe necessarie per fronteggiare l’emergenza, conferire effettivi poteri al Commissario Straordinario e prevedere adeguate coperture per la realizzazione delle politiche di eradicazione e per gli indennizzi alle diverse categorie colpite dai divieti. Sono queste le richieste principali di modifica al Decreto Legge n. 9/2022 , in fase di imminente conversione, che il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana ha portato all’attenzione del Senato nel corso dell’ audizione di fronte ai componenti della 9ª e 12ª Commissione, facendosi portavoce delle reali necessità del territorio e di tutto il tessuto produttivo.

“Ogni giorno è prezioso – spiega il vice presidente Piana -, chiediamo una celere autorizzazione dei piani di gestione regionale, per la riduzione delle popolazioni di cinghiali nell’area critica e per la definizione di una nuova regolamentazione delle attività ad oggi interdette, comprese quelle outdoor e di fruizione del bosco come la selvicoltura. Inoltre, per dare attuazione agli interventi urgenti di contrasto alla peste suina occorrono ampi poteri di deroga alle disposizioni vigenti in capo al Commissario Straordinario, nuovi piani assunzionali e ristori congrui che permettano alle attività di superare la crisi. Per di più, se sarà prioritario realizzare recinzioni nelle aree in cui sono stati trovati casi positivi alla peste suina, si dovranno individuare canali di finanziamento nazionali e ridurre sensibilmente la perimetrazione dell’area rossa”.

“Imprescindibile ci pare altresì un esplicito riconoscimento nel testo di legge in fase di conversione del ruolo fondamentale delle “guardie regionali” che, nella Liguria, hanno rilevato tutte le attività in materia di controllo e gestione faunistica una volta in capo alle polizie provinciali, attualmente titolari di altre funzioni. La Liguria – conclude Piana – si è attivata sin dalle prime ore per isolare ed eradicare l’epidemia e sta continuando a lavorare senza sosta, ma non può farlo da sola”.

“E’ stata discussa questa mattina in Consiglio Regionale la mia Interrogazione inerente la gestione della Peste Suina Africana – aggiunge il Consigliere regionale Alessandro Bozzano -. Un atto che ho presentato per mettere in risalto la diversità d’approccio che esiste tra la gestione dell’emergenza in essere sul nostro territorio e quella messa in campo in Regione Sardegna, dove il virus circola da decenni ed è ora stato debellato. L’esperienza sarda consiglia infatti la creazione di una “Unità di Progetto” che trasferisca alla Regione l’autorità, la responsabilità e la gestione delle misure di eradicazione della Peste. Credo infatti che il modello Sardegna, con un risultato positivo raggiunto anche grazie a questo nuovo approccio, sia da prendere in grande considerazione.

“A rispondere è stato direttamente il presidente Toti che ha infatti sottolineato quanto il caso Sardegna meriti attenzione, rimanendo però in questa fase fermo su una gestione centralizzata con la nomina del commissario straordinario. Parole poi ribadite dall’assessore competente, Alessandro Piana, che ha messo soprattutto l’accento sulle evidenti diversità territoriali tra noi e la Sardegna. La creazione di una Unità regionale sarà quindi presa in considerazione nel momento in cui la gestione dell’emergenza passerà alla fase di eradicazione del virus. Ad oggi sono state fatte solo azioni di accertamento, ma ritengo sia ormai arrivato il momento di passare alle azioni di eradicazione. Ciò dovrà passare necessariamente attraverso una riperimetrazione della zona rossa – conclude Bozzano – che, come ho già rilevato con un Ordine del Giorno in attesa di discussione in aula, ora non corrisponde affatto alle direttive contenute nei diversi manuali che trattano l’argomento, creando una abnormità e vietando tutta una serie di attività su una fascia di territorio che non dovrebbe essere considerata pericolosa ma solo da attenzionare”.