Peste suina, nominato per un anno (prorogabile) il commissario straordinario Angelo Ferrari

Liguria. E’ stato nominato ufficialmente il commissario straordinario per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana: si tratta di Angelo Ferrari, direttore generale e direttore sanitario dell’Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

L’attesa nomina è arrivata con un decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, pubblicato finalmente in Gazzetta ufficiale. A lui spetteranno compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire e contenere la diffusione della peste suina africana.

Per svolgere il suo ruolo, Ferrari sarà supportato dall’unità di crisi centrale, dalle aziende del servizio sanitario nazionale e dai competenti uffici di ministeri, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e forze di polizia. Il commissario straordinario opererà a titolo gratuito e per un anno, prorogabile.

Ferrari, laureato con lode all’Università di Torino nel 1978, è dirigente veterinario dell’istituto dal 1980. Già docente universitario in patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, in farmacologia e tossicologia veterinaria, e in sicurezza alimentare. Ha guidato fino al 2021 il Centro di referenza nazionale per l’oncologia veterinaria e comparata.

L’obiettivo è assicurare la salvaguardia della sanità animale, la tutela del patrimonio suinicolo nazionale e dell’Unione europea, e di tutelare le esportazioni, il sistema produttivo nazionale e la relativa filiera. La peste suina, ricorda l’Istituto, è una malattia virale che colpisce i suini domestici e selvatici per i quali è spesso letale, altamente contagiosa, non trasmissibile all’uomo.

Intanto rimangono stabili a 46 i casi di peste suina riscontrati tra Liguria e Piemonte. Nelle due regioni sono state individuate rispettivamente 21 e 25 carcasse infette. Per quanto riguarda la Liguria, i casi sono stati individuati tutti nella provincia di Genova: a Campo Ligure (3), Campomorone (1), Genova (1), Isola del Cantone (4), Mignanego (4), Ronco Scrivia (4), Rossiglione (4).