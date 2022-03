Peste suina, il Senato approva il decreto: in arrivo le deroghe ai divieti in Liguria

Liguria. Via libera dal Senato al decreto sull’emergenza peste suina, con la conversione in legge del provvedimento emanato lo scorso febbraio con le misure urgenti per arrestare il diffondersi del virus. Ora tocca alla Camera, dove il disegno di legge arriverà il prossimo 5 aprile e, stando alle dichiarazioni di intenti, dovrebbe passare rapidamente.

Il Parlamento si appresta quindi a convertire in legge il discusso decreto del governo che di fatto aveva confermato il lockdown dei boschi liguri imposto dall’ordinanza ministeriale dello scorso 14 febbraio. Durante la discussione, però, sono stai recepiti alcuni cambiamenti tra cui il conferimento di 10 milioni di euro al Commissario straordinario per l’emergenza da destinare alle opere di recinzione e sorveglianza.

Resta però il riferimento alla “buffer zone” di sei chilometri dal luogo di ritrovamento delle carcasse infette: un’area considerata ad alta circolazione del virus nella quale ad oggi sono vietate tutte le attività outdoor. “Tutte le richieste formulate da Regione Liguria sono state accolte però – spiega l’assessore regionale Alessandro Piana – e ci possiamo ritenere soddisfatti. Domani, venerdì 1 aprile, presenteremo in giunta la nuova ordinanza regionale che raccoglie tutte le esigenze che il mondo dell’outdoor ci ha fatto presente – continua – e dentro ci saranno tutte le deroghe richieste con le attese riaperture“.

Deroghe molto attese per l’entroterra ligure e la fruizione dei suoi sentieri.

Non tutti, però, sono “tranquilli”: il senatore Mattia Crucioli, Uniti per la Costituzione, ha richiamato l’attenzione sul fatto che le deroghe possano essere inficiate dal riferimento non stralciato alla buffer zone: “Tale misura è fortemente sproporzionata e pericolosa, perché di fatto potrebbe impedire per anni l’accesso ad importanti zone”.

“Invece di mettere in sicurezza gli allevamenti suinicoli, unici soggetti per i quali la diffusione della malattia rappresenta un grave pericolo, si torna ancora una volta a comprimere i diritti di centinaia di migliaia di persone“.