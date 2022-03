Peste suina, due nuove positività nella zona infetta: in tutto 56 casi tra Liguria e Piemonte

Liguria. Sono 56 i casi di positività alla peste suina riscontrati tra Liguria e Piemonte. Lo rende noto l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta. I dati fanno riferimento all’8 marzo.

Le due nuova positività sono state riscontrate sempre nella zona infetta: una a Rossiglione, nel genovese, dove in precedenza erano stati individuati altri quattro casi; l’altra a Voltaggio, nell’alessandrino, dove in precedenza erano stati individuati altri tre casi.

In tutto, in Liguria sono stati riscontrati 24 casi, in Piemonte 32 casi.