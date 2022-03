Peste suina, due nuove carcasse positive in Liguria: 51 casi accertati

Liguria. Sono cinque più di ieri i casi di carcasse di cinghiali positivi alla peste suina. Lo riporta l’istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Tre dei nuovi casi sono in Piemonte e due in Liguria. In tutto salgono a 51 le positività accertate in base agli esiti dei controlli al 2 marzo.

Le nuova positività sono state riscontrate in Piemonte a Molare (primo caso), Castelletto d’Orba (terzo) e a Ovada (terzo); in Liguria a Mignanego (quinto) e Isola del Cantone (quinto).

Le positività sono state accertate sempre in zona “infetta”.