Peste suina, Bozzano: “Serve un piano di abbattimento selettivo che preveda specifiche figure operative”

Liguria. “Ho appena presentato due nuove interrogazioni inerenti la gestione dell’emergenza da Peste Suina Africana, atti che hanno lo scopo di dare risposte chiare ai sindaci dei territori interessati, come a tutti i soggetti coinvolti”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere regionale di “Cambiamo” Alessandro Bozzano.

“Già posto l’accento sulla necessità di intervenire con una ridefinizione della zona rossa – spiega -, escludendo dai divieti quei territori che ad oggi non hanno presentato criticità e quindi non vanno considerati a rischio, sono tornato sul tema per sapere a quale punto sia la formazione di un Piano di Abbattimento Selettivo. Il Protocollo redatto dai Ministeri competenti (Ministero della Salute, Ministero delle attività agricole, alimentari e forestali, Ministero della transizione ecologica) con il supporto tecnico di Ispra e Cerep, prevede infatti l’adozione di misure straordinarie riguardanti il prelievo selettivo per l’eradicazione della Psa. E’ l’Ispra stesso a ritenere che, nel caso in cui la presenza in sovrannumero di una specie (come il cinghiale) sia causa di comprovati impatti all’agricoltura e di un incremento del rischio per la salute pubblica, sia da prevedere l’adozione di Piani di Abbattimento in caccia di selezione. E’ quindi chiara la necessità di procedere in tal senso, senza perdere altro tempo prezioso verso la lotta all’eradicazione del virus”.

“In seconda istanza, partendo dal presupposto che il mondo venatorio avrà un ruolo fondamentale ed imprescindibile nel raggiungimento dei risultati, credo sia essenziale diffondere tra i cacciatori una conoscenza precisa ed ampia del problema Psa. Chiedo quindi di conoscere quali azioni siano state intraprese in tal senso, e cioè se siano stati previsti interventi formativi e supporti didattici al fine di formare specifiche figure operative in tema di Psa, sviluppando una maggior consapevolezza in materia di biosicurezza e un corretto approccio per ridurre al massimo il rischio di esposizione delle specie sensibili ad ogni potenziale fonte di contaminazione”, conclude Bozzano.