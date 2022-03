Peste suina, blocco all’abbattimento dei cinghiali. Castellini: “Istituire unità di progetto regionale come in Sardegna”

Stella. “Non si può più aspettare. Bisogna fare subito qualcosa, altrimenti la peste suina arriverà anche nel savonese. Se necessario, venga riconosciuta alla Regione Liguria un’autonomia nelle decisioni”. A dirlo è il sindaco di Stella Andrea Castellini a seguito del blocco dell’abbattimento dei cinghiali preso dalla commissione Ambiente oggi a Roma.

“Sono anni che il nostro territorio sta soffrendo, prima per i danni dell’alluvione del 2019, poi per la pandemia, ora per la peste suina e per la questione ucraina – prosegue Castellini -. Non possiamo permettere che questa decisione danneggi ancor di più il nostro comprensorio. Questa scelta influenza infatti la tutela dell’ambiente e il turismo”.

“E’ una vergogna bloccare tutto e non poter fare nulla. E’ necessario istituire un’unità di progetto regionale per la gestione della peste suina che prevede l’abbattimento di alcuni cinghiali come è stato effettuato in Sardegna, dove la circolazione del virus, dopo una serie di attività straordinarie, è stata ridotta sensibilmente”.

“Non si tratta di essere o meno a favore della caccia – evidenzia Castellini -, ma di fare tutto il necessario per tutelare le attività ricettive e i territori coinvolti prima che si crei un ulteriore disastro, come mettere in campo delle misure specifiche per affrontare la questione in modo serio e definitivo”. Poi conclude: “Ringrazio comunque il senatore stellese Bruzzone che si sta impegnando duramente in questa direzione”.