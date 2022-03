Peste suina: ancora nessuna carcassa di cinghiale nei boschi di Varazze

Varazze. Massimo impegno e tanta buona volontà. Proseguono, da oltre un mese, i monitoraggi nei boschi di Varazze per difendere il territorio e cercare eventuali carcasse di cinghiale che siano colpite da peste suina. Domenica ancora nessun ritrovamento. Visionati i corsi d’acqua Teiro, Arrestra, Arzocco e Gambin.

Perlustrazioni costanti da parte dei cacciatori di Varazze. In totale, sono stati percorsi a piedi più di 50 chilometri e, in diverse battute, sono state coinvolte decine di persone dallo scorso 2 febbraio fino all’altro ieri, senza fortunatamente trovare nessun animale morto.

Domenica sono state perlustrate, su indicazione del Tecnico Faunistico dell”ATC Savona 1, Alessandro Barabino, le zone limitrofe al fiume Teiro dalla frazione di Alpicella verso il Pero. Al Rio Gambin dalle Faje, in località Eremo del Deserto arrivando al Torrente Arrestra a Sciarborasca. Infine le zone del Rio Arzocco a Casanova, lungo la passeggiata della Madonna della Guardia fino alle porte della città di Varazze.

“Sono orgoglioso dell’impegno e della disponibilità degli appassionati che ringrazio, – spiega Mattia Siri consigliere del Gruppo Cinofilo Savonese – Delegazione Provinciale Enci. – Il loro lavoro continuerà ad essere preziosissimo. I risultati vengono costantemente consegnati agli esperti”.

E proprio ieri Siri era anche presente alla manifestazione Cia Agricoltori Italiani al Teatro Comunale di Rossiglione dove si sono ritrovati quaranta rappresentanti delle istituzioni: sindaci di Liguria e Piemonte, deputati e senatori, sottosegretari, consiglieri e assessori regionali.

“Siamo tutti coinvolti, a diversi livelli, in una emergenza pericolosa che va fermata con mezzi straordinari nell’immediato, – sottolinea a IVG.it, – estremo rispetto e vicinanza a tutti gli agricoltori, allevatori e imprenditori sul territorio che vanno ascoltati e aiutati. È importante agire insieme. È fondamentale superare ideologie da salotto e applicare il buonsenso”.

“È stato ribadito da più voci di diversi schieramenti politici che la caccia, i cacciatori e i cani specializzati sono fondamentali e saranno fondamentali. In una situazione di emergenza come questa vanno cambiate” rimarca “leggi e burocrazie inutili per utilizzare tutti gli strumenti possibili che in questa fase sono bloccati incomprensibilmente. Normative vecchie di 30 anni affossano e ostacolano la buona gestione del territorio. Bisogna cambiare passo”, conclude.