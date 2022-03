Peste suina, altra carcassa infetta: salgono a 29 i casi in Liguria

Liguria. Un nuovo caso di peste suina riscontrato dalle analisi fatte effettuare dall’istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta.

Lo comunica l’istituto con il suo bollettino di aggiornamento quotidiano sulle positività riscontrate dal 27 dicembre 2021 al 17 marzo 2022.

I positivi sono a oggi 67, uno in più rispetto all’aggiornamento precedente: 38 per positività in Piemonte, 29 per positività in Liguria.

L’ultimo ritrovamento in Liguria, a Busalla (Genova), dove non erano mai stati riscontrati altri casi.

Intanto, mentre prosegue l’azione della task force e il monitoraggio sanitario, si attende un nuovo provvedimento che dovrebbe dare il via libera alle Regioni per allentare le restrizioni vigenti e quindi consentire nuovamente il trekking e le altre attività nella natura attualmente vietate in “zona rossa”, con particolare riferimento al “pressing” costante del territorio per la stagione primaverile.