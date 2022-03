Peste suina, 4 nuovi casi in un giorno nella zona rossa: sono tutti in Liguria

Liguria. Dall’istituto zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta un nuovo aggiornamento sulla consistenza dell’epidemia di peste suina africana nei boschi dell’entroterra genovese, savonese e dell’alessandrino.

Oggi sono stati riscontrati quattro nuovi casi positivi su altrettante carcasse rinvenute nei giorni scorsi. I ritrovamenti riguardano tutti un’area compresa nella cosiddetta zona rossa.

I positivi sono oggi quindi 60, quattro in più rispetto all’aggiornamento precedente: 32 per ritrovamenti in Piemonte, 28 per ritrovamenti in Liguria.

Le nuova positività sono state riscontrate – sempre nella zona infetta – tutte in Liguria, nella provincia di Genova: tre a Rossiglione (salgono a otto i casi accertati nel territorio comunale), e uno a Campo Ligure (quarto positivo).

Resta operativa e in azione in tutto il Piemonte e la Liguria la task force istituita per le attività di controllo e monitoraggio, con i relativi campionamenti richiesti.