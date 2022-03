Auto esce di strada e finisce in un campo, due persone in codice rosso al Santa Corona

Albenga. E’ finita fuori strada questo pomeriggio intorno alle 16.30 ad Albenga una Panda che viaggiava lungo la strada per andare a Cenesi.

Lanciato l’allarme si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi che è arrivata sul posto con due ambulanze della Croce Bianca di Albenga, 2 squadre dei vigili del fuoco e l’automedica.

Dopo aver perso il controllo, per cause ancora da accertare, l’autovettura è finita in un campo. A rimanere ferite nel sinistro stradale un uomo e una donna che, dopo le prime cure sul posto, sono stati entrambi accompagnati al Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso.