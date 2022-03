Pensionati CIA verso l’assemblea regionale: tutele su pensioni e servizi socio-sanitari

Liguria. Saranno 16 i delegati di CIA Savona in vista dell’assemblea regionale dell’ANP – Associazione Nazionale Pensionati, che si svolgerà il giorno 18 marzo presso la Sala Auditorium della Camera di Commercio di Imperia.

I lavori inizieranno alle ore 9.30 per concludersi nella tarda mattinata con il rinnovo degli organi dei pensionati liguri della Confederazione Italiana Agricoltori.

L’associazione nazionale rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i pensionati del settore agricolo e delle aree rurali nella tutela dei diritti delle persone anziane in ambito sociale e non solo.

Il tema delle pensioni, specie quelle minime, e le attuali conseguenze sui rincari che mettono a rischio il potere di acquisto, ma anche gli interventi sulla sanità, i servizi alla persona e la non-autosufficienza restano le piattaforme di azione nel programma dell’ANP.

In Liguria l’associazione conta oltre 14.000 soci ed è protagonista di molte iniziative a livello sindacale, ma anche culturale e ricreativo.

Proprio grazie alla proposta del savonese Benito Lagorio, attuale presidente regionale, dopo il difficile periodo Covid l’ANP torna a organizzare un nuovo viaggio-soggiorno per i soci, ad Andalo, nota località turistica della provincia di Trento, situata nell’altopiano della Paganella nel Parco Naturale Adamello-Brenta.

La vacanza è in programma dal 2 al 16 luglio 2022.

Per CIA Savona “il ruolo dei pensionati resta fondamentale per tutto il settore agricolo e le sue filiere, non solo sotto il profilo sindacale. E in vista dell’assemblea regionale è davvero una bella notizia, dopo l’emergenza sanitaria, poter presentare una nuova iniziativa nel segno della storica tradizione e attività dell’ANP, con la possibilità per i soci di ritrovarsi e stare assieme”.