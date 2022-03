Patrimonio artistico e culturale di Savona: diamo il via ai fondi per i progetti

Quando si parla di patrimonio artistico e culturale, l’Italia è uno dei Paesi protagonisti all’interno di tutto il panorama mondiale.

Anche la provincia di Savona, nel suo piccolo, racchiude storia, arte e cultura: sono diverse le associazioni, organizzazioni, ma anche gli enti, che continuano a raccontare parte della storia della città attraverso le bellezze artistiche e culturali.

In questo contesto, sono stati stanziati fondi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della provincia di Savona: un tavolo tecnico individuerà e analizzerà le proposte di intervento e di progettazione dei restauri meritevoli di particolare attenzione.

Tutte le segnalazioni e gli interventi che potranno proseguire per l’ottenimento dei fondi, verranno contattate e potranno intraprendere un percorso di riqualificazione per i progetti culturali della città.

