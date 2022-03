Pallavolo Carcare, Francesco Dotta selezionato al primo step del progetto nazionale Club Italia

Carcare. C’è grande oddisfazione nella società Pallavolo Carcare del presidente Lorenzo nell’apprendere dal centro di qualificazione regionale la convocazione del giovane attaccante Francesco Dotta alla selezione nazionale del progetto Club Italia allargato.

Francesco Dotta, classe 2006, dal 2016 frequenta lo sport della pallavolo sempre con i colori biancorossi ed attualmente gioca nel ruolo di attaccante laterale. Partecipa come titolare ai campionati di Under 17, Under 19 e Prima Divisione, mentre è in supporto nella Serie D.

Francesco è un ragazzo che proviene da una famiglia sportiva: suo padre Flavio, dopo essere stato un campione di pallapugno, ora è allenatore di questa disciplina. Francesco è stato inserito nel mondo della pallavolo da Luca Garra che ha visto in questo ragazzo quel piccolo talento che oggi è riconosciuto.

Il progetto Club Italia allargato è un importante step per l’avviamento di qualificazione alla nazionale italiana pallavolo giovanile maschile. Gli atleti affronteranno una settimana di full immersion, presso il Centro di Qualificazione Nazionale condotta dal direttore tecnico del settore giovanile maschile Julio Velasco con l’intento di migliorarne la formazione e la qualità.

“Un importante momento di crescita degli atleti convocati – commenta il presidente Lorenzo -. La Liguria della pallavolo sarà rappresentata da quattordici ragazzi di varie società e siamo fieri che tra i convocati è inserito anche il suo giovane e promettente atleta Francesco Dotta della Pallavolo Carcare”.

“La selezione di Dotta per noi – continuano dalla società valbormidese – è un riconoscimento dell’impegno che nostri ragazzi affrontano durante agli allenamenti certamente non senza pochi sacrifici. Ma se si vogliono raggiungere determinati obiettivi questa è la strada giusta. Il binomio entusiasmo e motivazione è elemento indispensabile per migliorare il proprio livello tecnico accelerando le fasi dell’apprendimento”.

Mister Luca Garra, responsabile del settore maschile della società di Carcare, commenta soddisfatto la notizia dell’invio di Dotta alla selezione nazionale del Club Italia: “È sicuramente un percorso molto duro, ma la convocazione è già di per se un successo. Nella sede romana di Acqua Acetosa Francesco avrà sicuramente modo di apprendere nuove nozioni e tecniche che serviranno nel suo prosieguo pallavolistico, ma soprattutto questa convocazione deve essere la chiave di lettura motivazionale e di esempio per tutti i nostri atleti”.

Francesco Dotta in azione