Pallacanestro Alassio, settimana con tanti bei risultati e partite incerte fino all’ultimo

Alassio. Due partite della Serie D, Under 17 maschile e femminile, Under 15, Under 14, Under 13, ben due Esordienti oltre al minibasket; ecco come è andata la settimana della Pallacanestro Alassio nei resoconti redatti dalla società gialloblù.

SERIE D: una gara difficile ma giocata con carattere

Ad Alassio arriva il Blue Sea Lavagna privo di alcuni elementi e la partita fin dall’avvio risulta non facile. La gara, davanti a una bella cornice di pubblico, non è bella ma avvincente. I ragazzi della Serie D trovano difficoltà ad attaccare la zona avendo basse percentuali al tiro e poca presenza a rimbalzo.

Però con determinazione riusciamo a portare a casa il risultato nonostante notevoli situazioni avverse riuscendo a reagire positivamente dimostrando carattere.

ABC PONENTE 52 – BLUE SEA LAVAGNA 51 (9-14; 24-27; 37-41)

ABC ALASSIO: Giribaldi 8, Mola 12, Fousfos, Lila, Arienti, Manfredi 2, Noumeri 2, Varaldo 7, Micalizzi, Venturini 1, Iaria 4, Revetria 16. All. Ciravegna-Accinelli

SERIE D: Con Virtus una gara equilibrata dove paghiamo la mancanza di esperienza

Partita infrasettimanale di recupero per la nostra giovanissima Serie D che va in trasferta a Genova per giocare contro una delle capo classifica, Virtus Genova. Buon inizio dove torniamo a registrare buone percentuali nel tiro da fuori.

Giochiamo una partita punto a punto, conducendola per buona parte anche se in attacco alterniamo momenti di buon gioco ad altri di disattenzione ma in difesa concediamo troppo facendo anche tanta fatica ad adattarci a un metro arbitrale che è stato molto difficile da capire, sia con Virtus che con Loano.

Rispetto alla gara di andata sono notevoli i miglioramenti anche se manca ancora un piccolo passo per dare la zampata giusta contro chi ci precede in classifica, questione di esperienza.

VIRTUS GENOVA 78 – ABC PONENTE 70 (21-26; 44-44; 62-59)

VIRTUS GE: Bertini, Pranzo 23, Esposito, Vavasori 9, Aragoni 2, Pestarino 1, Carbonaro 4, Poltroneri 10, Garaventa 15, Tesconi 11, Varrone 3, Ferraris. All. Corsi-Caorsi

ABC ALASSIO: Giribaldi 11, Mola 18, Fousfos 2, Arienti 4, Noumeri 5, Varaldo 4, Micalizzi, Venturini 3, Iaria 6, Revetria 17. All. Ciravegna

UNDER 17 GOLD: Con un’ottima prestazione ribaltiamo anche la differenza canestri

In una situazione di emergenza, dove fortunatamente riusciamo a recuperare Marco e Mattia, ospitiamo il Busalla che all’andata ci superò di 2 lunghezze. La gara è da subito equilibrata ma sempre condotta dai gialloblù che con un buon secondo quarto si portano avanti di 10 lunghezze. Dopo l’intervallo lungo subiamo la rimonta genovese ma non ci scomponiamo e riusciamo sempre a stare avanti di quel poco che ci permette di vincere 56-51.

Un plauso va ai nostri giocatori scesi in campo che oltre ad essere andati tutti a referto si sono sempre fatti trovare pronti contro una squadra ben più fisica della nostra.

ABC Ponente 56 – Busalla 51 (10-9; 31-21; 43-40)

ABC: Parodi 10, Maffioli 6, Dimitriu 17, Pezzolo 9, Madonia 2, Marengo 2, Hu 1, Zunino 4, Lazzari 5. All. Ciravegna-Accinelli

UNDER 17 FEMMINILE: Nel 2022 tre partite e classifica che ci vede a sei punti in cinque partite

Per le ragazze dell’Under 17 femminile dopo le due vittorie di inizio stagione (con Cestistica Savona e Meeting Genova) le prime partite del 2022 non erano state facili e sono arrivate due sconfitte (con le blasonate Cestistica Spezia e Aps); ieri però e’ tornato finalmente il referto rosa con la vittoria sul Bk Pegli B che ci porta ad essere in una buona posizione di classifica in questo campionato stimolante a dieci squadre.

New Basket ABC Ponente 70 – AD BASKET PEGLI “B” 53 (18-11; 31-25; 44-39)

ABC: Immordino 10, Lila 2, Caviglia, Pittella, Siccardo S 22, Michelini 4, Maritano 10, Panizza, Tomatis 22, Rebora. All. Gasparotto-Accinelli.

UNDER 15: Ritorno alla vittoria dopo un avvio soft

Dopo due partite giocate punto a punto arriva ad Alassio la Cestistica Savonese e i gialloblù replicano il successo dell’andata.

Partenza non brillante per gli alassini che faticano a trovare soluzioni giuste contro la zona avversaria ma pian piano il risultato si dilata fino all’82-26 finale.

ALASSIO 82 – CESTISTICA SV 26 (13-6; 32-10; 49-19)

Alassio: Montagna 2, Naso 4, Maffiola E. 11, Furia, Slanzi, Donadio 10, Bozzolo 15, Ravina 6, Medda 7, Fatucci 1, Salem 8, Zanelli 18. All. Devia

UNDER 14: Una buona prestazione offuscata da un infortunio…

Al PalaRavizza arriva Scat Genova e, rispetto agli ultimi incontri, recuperiamo finalmente qualche ragazzo.

Iniziamo bene la partita giocando di squadra e trovando quasi sempre la soluzione migliore in un primo quarto ben giocato.

Nei restanti tempi, anche se in leggero calo, continuiamo ad varrivare a buone soluzioni offensive anche se c’è il rammarico per l’infortunio a Seba al quale auguriamo una pronta guarigione con la speranza di rivederlo al più presto in palestra!

Pall. Alassio 85 – Scat Genova 24 (29-6; 43-10; 62-16)

ALASSIO: Norzi 4, Biraghi 4, Zanelli 2, Maffiola 8, Zerbone 2, Donadio 18, Vaccarezza 8, Digitali 14, Fatucci 2, Pallini 8, Ghiglione 4, Falco 11. All. Devia

UNDER 13: Bella e intensa partita a Ospedaletti

L’Under 13 gialloblù affronta la trasferta in terra imperiese priva di alcuni elementi ma concentrata e consapevole di affrontare una squadra avversaria preparata.

Fin da subito giochiamo con intensità e a parte qualche calo di attenzione disputiamo una bella gara contro Ospedaletti che si dimostra formazione attrezzata e ben allenata vincendo 44-69.

Bravi e brave a tutti/e i/le gialloblù scesi/e in campo. La cena di squadra post partita conclude un buon pomeriggio di squadra!

OSPEDALETTI 44 – PALL. ALASSIO 69

ESORDIENTI: Due trasferte in due giorni a Loano e Pietra Ligure

Mercoledì e giovedì di partite per il gruppo Esordienti che è andato a giocare a Loano e il giorno successivo a Pietra Ligure….

A Loano disputiamo una bella partita equilibrata contro una squadra ben più fisica della nostra. La compagine di casa vince meritatamente ma i nostri gialloblu non hanno assolutamente demeritato vincendo due tempi, pareggiandone uno e perdendone tre.

Giovedì, a Pietra Ligure, giochiamo con il Maremola che è molto migliorata rispetto alla gara di andata. Alla fine vinciamo tutti i tempi ma la gara è stata avvincente e ben giocata da entrambe le squadre.

BK LOANO 13 – PALL. ALASSIO 11

MAREMOLA 6 – PALL. ALASSIO 18

A Ceriale sono scesi in campo gli Scoiattoli e le Libellule 2013-14. Bellissima la partecipazione, la cornice di pubblico e soprattutto l’entusiasmo di tutti i bimbi e di tutte le bimbe presenti! Il Minibasket è davvero un bel mondo e siamo contenti di essere anche tornati a far disputare le partite ai minicestisti!