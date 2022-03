Pallacanestro Alassio, settimana che sorride alle compagini più giovani

Alassio. Bilancio in parità con quattro referti rosa e altrettanti gialli per le squadre della Pallacanestro Alassio. Ecco come è andata la settimana alassina nei resoconti redatti dalla società gialloblù.

SERIE D: Contro la seconda in classifica ci manca il guizzo giusto per prendere il referto rosa

Virtus Genova arriva ad Alassio forte del primo posto al termine della prima fase e attualmente seconda in classifica durante “l’orologio”.

I gialloblù, pur con i noti problemi di assenze causa infortunio, giocano una partita sempre ad inseguire ma con uno scarto ridotto: Le basse percentuali al tiro e la scarsa fluidità in attacco non ci consentono di conquistare uno “scalpo” eccellente che avremmo anche meritato. Ottimi esordi per Bozzolo e Ricciardi.

ABC ALASSIO 48 – VIRTUS GENOVA 54 (12-20; 23-29; 30-43)

ABC: Magaletti 7, Manfredi M., Mola 11, Fousfos, Lila 2, Ricciardi, Bozzolo 4, Varaldo, Micalizzi 2, Venturini 2, Iaria 4, Revetria 16. All. Ciravegna-Accinelli

UNDER 19 GOLD: In situazione di totale emergenza il carattere non è bastato contro Pall. Levante

Partita difficilissima ad Alassio contro Pallacanestro Levante. Le assenze sono davvero troppe per la nostra Under 19 a causa di infortuni e malattie con l’aggravante che nel giro di 10 giorni ci toccherà giocare altre tre partite in questa categoria.

Nonostante ciò, dopo un primo quarto chiuso davanti, non molliamo nemmeno quando il tabellone segna il -13 e riapriamo la partita. Purtroppo i rimbalzi difensivi e qualche palla persa di troppo creano enormi vantaggi agli ospiti.

Un plauso va ai ragazzi scesi in campo che in una situazione di enorme difficoltà hanno dato prova di un gran carattere.

ABC ALASSIO 51 – PALL. LEVANTE 55 (16-14; 23-28; 36-47)

ABC ALASSIO: Venturini 6, Mola 13, Fousfos, Iaria 8, Noumeri 22, Lila 2, Manzo, Dottore. All. Ciravegna

UNDER 19 GOLD: Sempre in emergenza teniamo testa agli amici di Ceriale ma siamo costretti al referto giallo

Nella partita disputata al PalaRavizza tra le due maggiori formazioni delle giovanili ABC vince Ceriale che pareggia gli scontri diretti.

I gialloblù scendono in campo vendendo cara la pelle e con poco da recriminare in una prestazione comunque ottima visto il periodo.

COACH LAURA: Un’altra partita in grande emergenza per via delle numerose assenze (ben 7).

Le percentuali basse al tiro, nonostante un discreto gioco offensivo, decretano la sconfitta ma nuovamente un bravo ai ragazzi scesi in campo che hanno dato un’altra prova di tenacia e mentalità con i tre Under17 che quando chiamati in causa hanno dato il loro apporto!

ABC ALASSIO 46 – ABC CERIALE 58 (13-21; 24-32; 34-41)

ABC ALASSIO: Manzo, Lila 4, Mola 14, Pezzolo, Venturini 8, Fousfos 2, Manfredi A. 7, Iaria 12, Hu. All. Ciravegna

ABC CERIALE: Caprioglio 11, Cerrato 7, Auricchio, Basso 12, Ansorena, Scasso 3, Ricciardi 6, Oliveri 10, Magaletti 9. All. Romano-Accinelli

UNDER 17 FEMMINILE: Con la squadra al completo bella prestazione con Meeting Genova!

Successo per le girls Under 17 ABC Ponente che affrontano Meeting Genova in una partita mai messa in discussione.

Dopo un inizio molto confusionario, causato principalmente dalla difficoltà di attaccare la difesa a zona riusciamo a far girare la palla trovando buone soluzioni offensive che ci permettono di condurre il match senza grossi problemi.

Ci sono ancora molti aspetti difensivi e offensivi da curare.

Con la squadra al completo possiamo provare ad essere più competitive in ogni partita.

NEW BASKET ABC PONENTE 54 – SAN ROCCO DI VERNAZZA MEETING 29 (15-2; 31-8; 45-14)

ABC: Siccardo B. 4, Immordino 15, Lila 2 , Caviglia, Pittella, Rebora 2, Siccardo S. 6, Michelini 11, Maritano 2, Panizza 4, Tomatis 8. All. Gasparotto – Accinelli.

UNDER 15: i tempi dispari ci condannano al referto giallo contro la capolista

Al PalaRavizza arriva la capolista Pallacanestro Vado e i primi cinque minuti sono tutti ad appannaggio dei biancorossi che approcciano nel migliore dei modi la gara.

Con fatica ma con un cambio di atteggiamento i gialloblù tornano in partita andando all’intervallo lungo con uno scarto accettabile.

Il terzo quarto ci vede nuovamente più remissivi e contro una squadra che fa dell’intensità per 40 minuti la propria principale caratteristica sono momenti che non puoi permetterti… Il fattore maggiormente positivo sta nella reazione nei momenti di difficoltà!

Siamo andati a fasi alterne e non abbiamo continuità nell’arco dei 40 minuti. Sommando i parziali dei quarti dispari (il primo e il terzo) il risultato dice 23-47 per Vado, se sommiamo i quarti pari il punteggio ci vede vincere 26-23. Abbiamo migliorato notevolmente il risultato dell’andata ma acquisendo continuità si poteva ancora far meglio… ed è questo l’obiettivo!!!

PALL. ALASSIO 49 – PALL. VADO 70 (14-25; 24-36; 33-58)

ALASSIO: Montagna, Naso, Maffiola E. 2, Furia, Digitali, Donadio 8, Bozzolo 2, Vaccarezza 12, Biraghi, Salem 6, Giraldi, Maffiola A. 19. All. Devia

UNDER 14: A Bordighera partita complicata all’inizio ma condotta dal secondo quarto in avanti…

Il gruppo 2008 affronta la trasferta di Bordighera con qualche defezione al pari della squadra avversaria che al ritorno sicuramente ci darà ancora più filo da torcere. Dopo un inizio sonnolento da parte dei gialloblù il tabellone recita 7-1 per Bordighera.

Il tempo di riordinare le idee e finalmente torniamo in campo con un piglio diverso che ci consente di rimontare e allungare dal secondo quarto in avanti.

L’aspetto più positivo della trasferta è l’aver imparato che contro una squadra ben più fisica della nostra abbiamo capito che per essere utili alla squadra bisogna lottare per mantenere una posizione offensiva o difensiva che possa dare un vantaggio per se e per i compagni.

BORDIGHERA 48 – PALL. ALASSIO 69 (14-16; 24-37; 40-58)

ALASSIO: Di Salvo 6, Biraghi 4, Lanfredi, Digitali 7, Donadio 22, Vaccarezza 19, Fatucci 4, Casetta, Norzi, Ghiglione 7. All. Devia

UNDER 13: A Sanremo una buona prova collettiva

Mercoledì pomeriggio, a Sanremo, i ragazzi e le ragazze dell’Under 13 scendono in campo decisi contro la terza forza del girone A. Fin dai primi minuti riusciamo ad accumulare un leggero vantaggio che poi sarà ampliato nel secondo quarto e controllato fino alla fine. Buona prova da parte di tutti e tutte i/le dodici gialloblù!

SEA SANREMO 40 – PALL. ALASSIO 62

ESORDIENTI: Trasferta infrasettimanale produttiva per i gialloblù a Finale Ligure

Prova di buona intensità e miglioramenti per gli Esordienti che scendono in campo a Finale Ligure per cercare di mettere in campo quanto di buono fatto vedere ad allenamento.

Alla fine dei sei tempi riusciamo a vincere contro un combattivo BK Finale che non si è mai perso d’animo e ha giocato con grande grinta. Bravi tutti!

BK FINALE 6 – PALL. ALASSIO 18