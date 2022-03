Pace e integrazione: ad Alassio i laboratori di Creativamente

Alassio. Il progetto “Creativamente”, già iniziato a fine 2019 e sospeso per la pandemia, era stato riattivato il 4 novembre con quattro gruppi di lavoro composti da diciassette minori.

“Questo progetto – spiegava l’Assessore alle Politiche Sociali Franca Giannotta – mira a contrastare la condizione di emarginazione dei minori disabili, già seguiti a livello educativo a casa e a scuola dal Comune di Alassio, offrendo loro una struttura di riferimento al fine di favorire la socializzazione, lo sviluppo e l’implementazione delle autonomie. Si mira allo sviluppo di capacità relazionali e di comunicazione con i coetanei; sviluppa capacità creative e comunicative e nello stesso tempo offre momenti collettivi di gioco e divertimento, grazie alla realizzazione di laboratori specifici per attività manuali, espressive e ricreative. L’obiettivo è quello anche dell’integrazione sociale dei nostri ragazzi avviando scambi e relazioni con le realtà educative della Comunità alassina”.

Nei giorni scorsi, negli spazi dedicati del centro di Via Robutti, si è svolto il Laboratorio per la Pace. I ragazzi e i bambini del progetto Creativamente del Comune di Alassio hanno partecipato, insieme ad altri servizi del savonese, in particolare ludoteche della Cooperativa Progetto Città, all’iniziativa “La Carovana dei Pacifici”.

“Sono stati affrontati i temi della pace – prosegue Giannotta – costruendo durante il laboratorio la sagoma di un bambino che vuole rappresentare la buona azione che il singolo può mettere in atto nella sua quotidianità. Gli elaborati saranno esposti il 21 marzo prossimo in occasione della giornata di “Libera” (lettura dei nomi delle vittime della mafia) che si terrà a Savona, location scelta come unica piazza di celebrazione in tutta la Liguria. La “Carovana” con le sagome colorate viaggerà nei vari eventi contro la guerra che si terranno nei diversi comuni”.

“Per il prossimo futuro c’è in animo l’idea di organizzare una Caccia al Tesoro delle Uova di Pasqua: sempre i ragazzi di Creativamente saranno coinvolti ad una caccia al tesoro delle uova di Pasqua sul territorio. Entreranno in alcuni negozi, bagni , all’APT, ai servizi sociali contattati preventivamente che terranno nel proprio esercizio gli indizi che condurranno i concorrenti a scovare le uova pasquali”

“Anche in questo caso – la conclusione di Giannotta – si tratta di un progetto che si prefigge, tra gli altri obbiettivi, anche quello di integrarsi nel territorio”.