CLASSIFICA: 3 punti Arenzano e Sestrese; 1 punto Varazze, Ventimiglia, Athletic Club Albaro, Cadimare, Ospedaletti, Rivasamba; 0 punti Pietra Ligure e Busalla

Dopo appena una giornata è impossibile riuscire a pronosticare qualcosa. Tuttavia, in un campionato ad alto rischio come questo, dove ogni vittoria è un passo verso la salvezza, si possono percepire le prime sensazioni.

Su cinque partite ci sono state solo due vittorie, segnale di grande equilibrio che rende sempre più insidioso il percorso di tutte le squadre: va vinta la paura, pochi fronzoli.

In casa Pietra Ligure la sconfitta contro la Sestrese ha fatto storcere il naso a Mario Pisano, il quale ha dichiarato quanto la propria rabbia servirebbe a tutti i suoi calciatori: il gruppo è giovane e di talento, ma servono concretezza e meticolosità per potersi salvare. L’immediata occasione di riscatto sarà contro un galvanizzato Arenzano, reduce dal colpaccio di Busalla e con la voglia di fare 2 su 2. Dunque, i riflettori del girone saranno puntati sul “Gambino”, mettendo in palio tre punti fondamentali per il percorso di ambe due le compagini.

L’altra falsa partenza è stata del Busalla. I ragazzi di Lanzarone saranno ospiti da un Cadimare che è riuscito a strappare un punto all’Ospedaletti. Per i genovesi il discorso è lo stesso di quello dei pietresi: c’è da vincere per riassestarsi immediatamente, non farlo potrebbe generare un pericoloso malcontento.

Ahtletic Club e Ospedaletti sono reduci entrambi da un pareggio a reti bianche: i primi contro il Rivasamba mentre i secondi, come già citato, contro il Cadimare. A Bogliasco ci sarà un solo risultato ben accetto: la vittoria, che potrebbe dare uno slancio importante alla squadra che riuscirà ad ottenerla.

I verdestallati di Rossetti sono partiti con grande entusiasmo espugnando il DeVincenzi, ma domani non sarà semplice ricevere in casa il giovane e ostico Ventimiglia. I frontalieri hanno pareggiato a Varazze dopo essere stati in vantaggio fino a 10 minuti dal termine, con la Sestrese ci sarà voglia di sorprendere.

Neroazzurri, infine, che accoglieranno il Rivasamba a Celle con l’obiettivo comune di sgambettarsi e poter balzare più in alto possibile.

Insomma, si partirà tutti dallo 0-0 ma, per poter essere soddisfatti ed eliminare le paure, bisognerà vincere: solo quello, l’incertezza genera insidie.