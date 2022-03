Ospedale San Paolo, la Fondazione De Mari dona un nuovo laser al reparto di urologia

Savona. E’ stato presentato oggi all’ospedale San Paolo di Savona il nuovo laser per il trattamento della calcolosi urinaria donato al reparto di urologia Asl2 dalla Fondazione Agostino De Mari. Erano presenti il presidente della Fondazione Luciano Pasquale, il consigliere della Regione Liguria Brunello Brunetto, il sindaco della città di Savona Marco Russo, i referenti della ditta DP Medical Lumenis oltre al direttore generale Marco Damonte Prioli e al direttore della struttura di urologia, Maurizio Schenone con i suoi collaboratori.

Il nuovo laser si chiama Lumenis Modello Moses 2.0 ed è considerato uno dei migliori laser chirurgici al mondo. La struttura di urologia Asl2 è l’unica in Liguria e tra le prime in Italia a disporre di tale strumentazione.

Si tratta di un’innovativa tecnologia di erogazione dell’impulso laser che migliora notevolmente la trasmissione di energia, garantendo maggiore precisione ed efficacia rispetto alle tecnologie utilizzate fino ad oggi. Il laser Lumenis Moses 2.0 potrà essere impiegato nel trattamento della calcolosi urinaria (renale, ureterale, vescicale), dell’ipertrofia prostatica benigna, ma anche dei tumori superficiali della vescica e dell’uretere. In pratica, questa acquisizione tecnologica di ultimissima generazione, permetterà al reparto di urologia della Asl2 savonese di trattare in maniera più veloce, risolutiva e sempre meno invasiva tutta la calcolosi urinaria e la patologia prostatica benigna, aprendo contemporaneamente a nuove indicazioni sui tumori uroteliali superficiali. La possibilità di ridurre i tempi chirurgici e la degenza risulta un aspetto ancora più importante a seguito della pandemia da Covid che ha determinato un allungamento della lista d’attesa per le patologie benigne.

“L’entrata in funzione di questa moderna apparecchiatura consentirà – dice Maurizio Schenone, direttore della struttura di urologia dell’ospedale di Savona – di trattare endoscopicamente le patologie urologiche più frequenti (ipertrofia prostatica benigna, calcolosi e tumori uroteliali) con la tecnologia attualmente più innovativa al mondo, garantendo gli standard più alti in termini di risultati e miniinvasività, con riduzione dei tempi operatori, degenza e complicanze. Un ulteriore passo all’aggiornamento. Questa macchina è la più alta tecnologia innovativa in termini di laser chirurgici mini invasivi. È la prima macchina in Liguria e la quarta in Italia”.

La Fondazione Agostino De Mari di Savona ha provveduto direttamente all’acquisto del macchinario, per un valore di circa 220.000 euro e successivamente lo ha donato alla struttura complessa di urologia Asl2.

“La Fondazione vive con forte senso di responsabilità ciò che attiene al benessere dei cittadini della provincia di Savona – afferma il presidente della Fondazione De Mari, Luciano Pasquale – e cerca di investire in iniziative come questa per evitare le migrazioni sanitarie, che incidono molto negativamente sulla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie, così come le liste di attesa create dalla pandemia da COVID- 19. Proprio a fronte dell’emergenza sanitaria, negli ultimi anni abbiamo cercato di essere presenti con aiuti concreti e tempestivi sul territorio, stanziando fonti specifici sia per l’acquisto di apparecchiature subito disponibili per i reparti Covid, sia nel sostenere le pubbliche assistenze e gli enti del Terzo Settore. Negli anni precedenti la Fondazione aveva fatto investimenti molto consistenti sia in ambito diagnostico che chirurgico. La stretta collaborazione con Asl 2 si sta inoltre concentrando anche riguardo l’integrazione sociosanitaria attraverso progetti di rete in favore dell’inclusione dei soggetti più fragili e per la costruzione di una comunità sempre più coesa e solidale”.

“Ringrazio sinceramente – commenta il direttore Prioli – il presidente Luciano Pasquale per il rilevante impegno della Fondazione, nei confronti delle strutture sanitarie della nostra Asl, che ha contribuito ad un continuo incremento qualitativo nella diagnosi e cura di importanti patologie. Grazie per questa collaborazione duratura che rappresenta per noi un grandissimo sostegno per una risposta sempre più qualificata ai bisogni di salute. Oggi è una bella giornata. È uno di quei momenti dove la sinergia tra Fondazione De Mari e sanità si concretizza portando beneficio ai cittadini. Vogliamo contribuire all’innovazione per avere un’offerta sanitaria migliore”.

Proprio in questa sede che la Fondazione De Mari ha contribuito tra l’altro a dotare la Asl2 del sistema chirurgico Robot Da Vinci, consentendo lo sviluppo della chirurgia robotica. Da allora, sono stati eseguiti a Savona oltre 1000 interventi e l’ospedale San Paolo di Savona rappresenta un centro robotico dall’esperienza consolidata, in contatto con numerosi centri robotici nazionali e internazionali.

“Esprimo viva soddisfazione per questa donazione da parte di Fondazione De Mari, sempre vicina ad Asl2, la quale viene così ad arricchire ulteriormente la propria offerta sanitaria – interviene Brunello Brunetto, presidente seconda commissione regionale – Solo con una efficace integrazione fra i quattro ospedali della Provincia si può tentare di essere efficienti ed efficaci nelle risposte ai bisogni di salute dei nostri cittadini e dei nostri turisti. La sanità ha tutte le intenzioni di ripartire pur consci delle difficoltà a tutti i livelli ma questo è un ottimo segnale.”