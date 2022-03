Albenga. “La manifestazione che si terrà domani ad Albenga per chiedere la riapertura del pronto soccorso si basa su idee fuorvianti rispetto a quella che è la realtà dei fatti. Sostenere che senza pronto soccorso sotto casa si muore è scherzare sulla pelle dei cittadini visto che questa parte della nostra regione ha già un pronto soccorso, che è quello dell’ospedale Santa Corona e che si trova a 12 chilometri da Albenga coprendo la totalità del fabbisogno sanitario e sociosanitario”.

Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti, dopo le dichiarazioni espresse a margine del Consiglio comunale sul Santa Corona, torna sulla protesta per la riattivazione del pronto soccorso ad Albenga.

“Chi manifesterà non ha chiaro che non è la distanza di un pronto soccorso a salvare le vite, ma l’efficienza e l’avanguardia dell’ospedale e al Santa Corona sarà possibile trovare un centro d’eccellenza. In un perimetro così ristretto, quindi, i cittadini del savonese disporranno di una risposta all’emergenza articolata su un Dea quale hub centrale e su un network collegato di punti di primo intervento ad Alassio, Albenga e Pietra Ligure”, aggiunge Toti, con riferimento al piano regionale di investimenti per la sanità territoriale.

“Ricordo anche che il pronto soccorso ad Albenga manca ormai da dieci anni e quando venne chiuso non fu chiesto il parere a nessuno”.

“L’ospedale di Albenga avrà più risorse, più posti letto, più servizi, più reparti di quelli che ha oggi. Ricordo anche che ad Albenga è previsto l’inserimento del polo privato per la protesica ortopedica e l’oculistica insieme al polo di ponente del Galliera per l’urologia – conclude il presidente Toti -. Questo, appunto, in aggiunta al potenziamento e al ridisegno della rete territoriale”.