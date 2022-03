Ospedale Albenga: i consiglieri Casella, Parascosso e Schivo chiedono alla Regione il pronto soccorso

Alassio/Albenga. “La presenza di un presidio ospedaliero all’avanguardia nel nostro comprensorio è di vitale importanza per garantire la salute di tutta la cittadinanza e dei turisti che scelgono la nostra terra per le loro vacanze”. Lo dichiarano i consiglieri comunali Jan Casella (Alassio Volta Pagina), Giovanni Parascosso (Alassio Volta Pagina) e Martino Schivo (Alassio 365).

“Stiamo seguendo quindi con massima attenzione le vicende riguardanti l’Ospedale ingauno Santa Maria Misericordia e troviamo allarmante che nei piani del Presidente Toti, il suddetto ospedale continuerà ad essere senza Pronto Soccorso”, proseguono.

“Abbiamo quindi depositato un Ordine del Giorno in Comune per richiedere a tutto il Consiglio Comunale e in primis al Sindaco, di mobilitarsi e chiedere a gran voce alla Regione di rivedere i suoi piani e di garantire che l’Ospedale Santa Maria Misericordia venga valorizzato al massimo e sia al più presto dotato di un Pronto Soccorso. Invitiamo inoltre tutta la cittadinanza alla manifestazione – concludono i consiglieri comunali – che si terrà l’11 marzo per richiedere la riapertura del Pronto Soccorso ad Albenga”.