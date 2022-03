Ospedale Albenga, Ciangherotti (FI): “Da Pietra commenti deliranti che non tengono conto della realtà”

Albenga/Pietra L. “È consigliere comunale a Pietra Ligure, lavora all’ospedale Santa Corona nel reparto di emergenza e ha deciso che i cittadini del comprensorio ingauno possono fare a meno di un pronto soccorso. Per Silvia Rozzi le sette mila persone scese in piazza l’11 marzo scorso sono state tutte ‘strumentalizzate’. Un modo elegante per definire i cittadini dell’albenganese degli allocchi. La verità è che la reazione del territorio ingauno inizia a far paura a qualcuno, soprattutto a chi va a caccia di facili like sui social sfruttando per tornaconti elettorali (e magari anche lavorativi) il ruolo professionale rivestito all’interno del nosocomio pietrese“. È duro il commento del consigliere comunale albenganese Eraldo Ciangherotti con riferimento alle parole postate sui social dell’esponente di Fratelli d’Italia pietrese sull’ospedale di Albenga.

Nel mirino di Ciangherotti l’analisi del consigliere comunale di Pietra Ligure: “Forse – spiega l’esponente forzista -, se Silvia Rozzi abitasse o lavorasse ad Albenga, o magari a Zuccarello o a Testico, sarebbe scesa in piazza anche lei a chiedere un pronto soccorso per il Santa Maria di Misericordia. Rozzi fa finta di dimenticare che ancora la scorsa estate le persone aspettavano in sala d’attesa al pronto soccorso di Pietra Ligure anche per 12-14 ore prima di essere valutati. E non deve stupire che qualcuno sia arrivato al punto di voler chiamare i carabinieri per far visitare un proprio caro”.

Il post pubblicato dal consigliere Rozzi oggetto della critica di Ciangherotti

“I problemi dell’ospedale di Pietra Ligure non devono mettere in secondo piano i meriti di chi, ogni giorno, lavora con grande professionalità. Per questa ragione un ringraziamento non può che andare ai medici del pronto soccorso del Santa Corona e un pensiero particolare va al dottor Lorenzo Viassolo, per la sua costante disponibilità e sensibilità ai problemi del territorio – prosegue Ciangherotti -. Albenga sta chiedendo a gran voce un pronto soccorso. Lo stesso pronto soccorso chiuso dal centro-sinistra dieci anni fa. Se Giovanni Toti non vuole riaprirlo, allora riapra almeno il punto di primo intervento h24. L’assessore alla sanità ligure non può negare al comprensorio ingauno questo diritto fondamentale”.

Per Ciangherotti la grande marcia albenganese starebbe generando forti preoccupazioni: “Qualcuno, proprio come il consigliere Rozzi, sta già mettendo le mani avanti – conclude -. Forse perché la voce del comprensorio ingauno è così forte e decisa da far temere un cambio della guardia nella gestione delle risorse destinate al potenziamento della sanità locale. Certo, 150 milioni di euro per ristrutturare padiglioni inadeguati scatenano forti perplessità soprattuto se si pensa che raddoppiare l’Ospedale di Albenga e trasferire le divisioni di Santa Corona costerebbe soltanto un terzo della spesa prevista. Ciò che è certo però è che qui nessuno ha intenzione di prendere lezioni da parte di chi, in qualità di infermiere del Santa Corona piuttosto che di consigliere comunale di Pietra Ligure, ha fatto del campanilismo sanitario un pretesto per provare ad attrarre consensi personali a discapito della salute dei cittadini albenganesi”.