Ordigno bellico rinvenuto a largo di Arenzano: oggi le operazioni di brillamento a Varazze

Varazze. Il tratto di mare che comprende lo specchio acqueo tra Arenzano e Varazze sarà interdetto oggi per consentire le operazioni di brillamento dell’ordigno risalente al secondo conflitto mondiale rinvenuto nei fondali al largo di Arenzano, a una profondità di quaranta metri.

Le operazioni dovrebbero concludersi in giornata. L’ordigno sarà spostato indicativamente nella zona di fronte ai Piani di Invrea, a levante della citta, verso Cogoleto. Quindi, come spiegato in anteprima a Ivg dalla Guardia Costiera, molto al largo per consentire che tutte le attività avvengano nella più totale sicurezza.

Le operazioni saranno portate a termine ad opera del Gruppo Operativo Subacquei del Comando Incursori della Marina Militare.