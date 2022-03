Occupazione, nei centri per l’impiego aperti sportelli informativi dedicati alle opportunità di lavoro autonomo

Liguria. Sportelli informativi o di orientamento all’interno dei centri per l’impiego dedicati alle opportunità di lavoro autonomo sul territorio regionale per persone in cerca di prima o nuova occupazione. Lo ha deliberato la giunta di Regione Liguria su proposta dell’assessore al lavoro e politiche attive dell’occupazione Gianni Berrino.

“Si parte in via sperimentale con la creazione di uno sportello pilota presso il centro per liImpiego di via Cesarea a Genova e poi procederemo ad aprire sportelli anche negli altri Cpi della Liguria”, precisa l’assessore.

Nel dettaglio, tramite questi nuovi sportelli si potranno monitorare domande e offerte di lavoro, fornire informazioni e assistenza alle imprese che ne facciano richiesta e fornire informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni nonché per l’accesso a commesse e appalti pubblici.

“Potranno essere erogati anche servizi per i titolari di partita Iva che, avendo cessato l’attività, rientrano di diritto tra i destinatari del programma G.O.L. in previsione di una loro ricollocazione professionale anche mediante percorsi formativi mirati”, aggiunge Berrino.