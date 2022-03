Nuovo tentativo di furto a Loano: foro nel vetro, i ladri prendono di mira il bar G.4

Loano. Ladri nuovamente in azione a Loano dove, nella notte, hanno cercato di introdursi all’interno di un’attività situata in Corso Europa.

Celati dal buio, i malviventi hanno cercato di forzare l’ingresso del bar-tabaccheria G.4. Probabilmente con l’utilizzo di un corpo contundente, sono riusciti a forare il vetro di ingresso.

Ma, stando a quanto riferito, forse disturbati da qualcosa, hanno desistito dal loro intento prima di riuscire ad accedere all’interno del locale e si sono dati alla fuga.

Non sarebbe dunque stato trafugato nulla ma, come si evince chiaramente dalle foto, ingenti sono stati i danni patiti dall’attività loanese.

Immediata è scattata la denuncia ai carabinieri. I militari di Loano e Albenga sono impegnati, proprio in queste ore, per risalire all’identità degli autori del tentato furto. Decisive potrebbero essere, come in casi analoghi, le immagini di videosorveglianza delle telecamere della zona.

Da inizio anno, è almeno il quarto episodio, che segue quelli avvenuti ai danni del bar Nelson, di un “Compro Oro” situato sull’Aurelia e di un altro bar del centro, con furto del fondo cassa.