Nuova antenna per la telefonia a Stella, residenti preoccupati per la salute. Sindaco: “Chieste verifiche su pericolosità”

Stella. L’installazione di una stazione radio base per la telefonia mobile (4G) sta creando alcuni malumori tra i residenti di Stella Corona. “Non mi fa stare tranquilla avere di fronte a casa un’antenna che potrebbe danneggiare la salute mia e della mia famiglia” è il commento di una cittadina che quell’apparecchio l’avrebbe non troppo distante dalla propria abitazione.

Della stessa opinione anche altre persone della località stellese, anche chi qui ha solo una seconda casa: l’apparecchio, secondo il progetto, si costruirebbe infatti vicino al centro abitato.

A entrare nel merito della questione anche il sindaco di Stella Andrea Castellini che rassicura: “L’amministrazione comunale dopo le continue segnalazioni ricevute dalla cittadinanza della frazione di San Bernardo e dopo aver avuto un colloquio con la ditta committente dei lavori, posto che l’impianto è stato regolarmente autorizzato dalle autorità competenti tra cui quello di Arpal che è l’ente preposto ai controlli e al monitoraggio in materia di campi elettromagnetici, ha deciso comunque di richiedere urgentemente alla stessa Arpal un’ulteriore verifica del campo elettromagnetico di fondo (pre-installazione) estesa all’intera borgata“.

“Sono attivo per assicurare la salute dei miei concittadini e il mio impegno è massimo per fare in modo di tutelarli. Attenderemo poi i dati di Arpal e vedremo come procedere” conclude il sindaco.