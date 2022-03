Nove anni fa ci lasciava Paolo Ponzo, indimenticato mediano del Vado e del Savona

Nove anni sono tanti ma non bastano per cancellare dalla memoria il ricordo di uno degli sportivi che hanno dato maggior lustro alla nostra provincia. E non è retorica dire che Paolo Ponzo è stato un modello non solo per la carriera che ha fatto nel difficile mondo del calcio ma anche per i valori che ha sempre mostrato in ogni frangente del suo percorso sia fuori sia sul rettangolo verde. Testimonianza di ciò, il grande affetto provato per lui da tutte le tifoserie di cui ha difeso i colori.

Ponzo è mancato il 24 marzo 2013, si era sentito male mentre stava partecipando alla gara Maremontana. È stato soccorso sulle alture di Balestrino, in una zona impervia, dove militi del 118, vigili del fuoco e soccorso alpino hanno lavorato per ore per trasportarlo con la barella verso un mezzo che potesse fargli raggiungere l’ospedale Santa Corona. Ponzo era giunto a Pietra Ligure in condizioni disperate ed è deceduto. Inutili i tentativi di rianimazione.

Paolo Ponzo, classe 1972, era nato a Cairo Montenotte. La sua carriera era iniziata nel Vado. Tre stagioni con la casacca rossoblù. Il culmine della sua carriera lo ha raggiunto con la maglia del Modena. Con i canarini, Ponzo è stato protagonista della cavalcata dalla Serie C1 alla Serie A. Nella massima serie, ha collezionato 43 presenze. Un percorso da favola per un mediano di quelli generosi, da “anni di fatiche e botte” per dirla alla Ligabue. Il nome di Ponzo è rimasto scolpito, nel vero senso della parola, nel cuore della tifoseria del Modena, tanto che pochi giorni dopo la sua tragica scomparsa è stata fissata una targa allo stadio “Braglia” in suo ricordo. Il Modena lo ha ricordato con il soprannome che gli era stato dato di “muratore“, per sottolineare la sua etica del lavoro e l’abnegazione che metteva in campo.

Nel 2009, l’approdo al Savona. Con gli striscioni ha giocato due stagioni. Al primo tentativo, con mister Iacolino in panchina, è riuscito a vincere il campionato di Serie D. Finita l’esperienza sotto la Torretta, ha chiuso la carriera con i colori dell’Imperia. Nel suo palmarès spiccano due campionati di Serie C1, con Modena e Spezia, due di Serie C2 con Montevarchi e Reggiana e quello citato pocanzi con il Savona. Dopo il ritiro, è diventato dirigente del Savona, con il ruolo di responsabile del settore giovanili. A lui, è stato intitolato lo stadio di Bragno.