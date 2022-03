Nibali, no alla Milano-Sanremo: “Fermo da troppo tempo. Non si può improvvisare una corsa di 300 km”

Savona. Fra due settimane, domenica 19 marzo, si correrà la Milano-Sanremo.

Non vi sarà Vincenzo Nibali, 38 anni da compiere, ultimo italiano ad aggiudicarsi la classicissima di primavera. Quando nel 2018, ormai quattro anni or sono, anticipò il volatone di gruppo partendo in contropiede sull’erta del Poggio. Il trampolino di lancio verso via Roma.

Il siciliano aveva già dovuto dare forfait al Trofeo Laigueglia, disputato mercoledì scorso, a causa della positività al Coronavirus.

Nibali, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha motivato così la propria scelta: “Non mi sento di andare a correre la Milano- Sanremo – Sono stato fermo troppo a lungo. Non ho la residenza, né la condizione, non so ancora come sto. Non si può improvvisare così una gara di 300 chilometri come la Sanremo. Penso proprio proprio di no».

Nelle ultime due edizioni la corsa era passata da Sassello. Quest’anno ritornerà il percorso tradizionale, vale a dire transitando dal passo del Turchino e scendendo da Genova verso i nostri litorali. Fino alla città dei fiori.