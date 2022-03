New Basket ABC Ponente, tante partite per le formazioni ponentine maschili e femminili

Alassio. La Serie D che conquista la salvezza, lo scontro tra le due formazioni ABC in U19 che vede il bilancio in parità, il doppio successo per l’Under 17 femminile e le partite dell’Under 15. Ecco come è andata nella scorsa settimana, nei resoconti redatti dallo staff del New Basket ABC Ponente.

SERIE D: In una sola sera doppia cifra in classifica e salvezza

Ad Alassio arriva il Bvc Sanremo nella prima delle sei gare che ci aspettando nella fase a orologio del campionato di Serie D.

La partita si presenta da subito complicata e i primi 15 minuti sono ad appannaggio degli ospiti.

L’ultima parte del secondo quarto segna un risveglio alassino che si concretizzerà maggiormente dopo l’intervallo lungo dove, grazie ad un aumento dell’intensità sia in attacco che in difesa, ci sarà il break decisivo che porta al successo i gialloblù.

Con questa vittoria raggiungiamo alcuni degli obiettivi di inizio stagione ma ci sono ancora cinque partite dove dimostrare di valere la categoria!

ABC ALASSIO 71 – BVC SANREMO 54 (12-14; 28-29; 55-45)

ABC: Mola 12, Lila 6, Arienti, Manfredi A. 3, Noumeri 8, Varaldo 2, Micalizzi 4, Venturini 7, Iaria 1, Revetria 28. All. Ciravegna

SERIE D: Contro la seconda in classifica ci manca il guizzo giusto per prendere il referto rosa

Virtus Genova arriva ad Alassio forte del primo posto al termine della prima fase e attualmente seconda in classifica durante “l’orologio”.

I gialloblù, pur con i noti problemi di assenze causa infortunio, giocano una partita sempre ad inseguire ma con uno scarto ridotto: Le basse percentuali al tiro e la scarsa fluidità in attacco non ci consentono di conquistare uno “scalpo” eccellente che avremmo anche meritato.

Ottimi esordi per Bozzolo e Ricciardi.

ABC PONENTE 48 – VIRTUS GENOVA 54 (12-20; 23-29; 30-43)

ABC ALASSIO: Magaletti 7, Manfredi M., Mola 11, Fousfos, Lila 2, Ricciardi, Bozzolo 4, Varaldo, Micalizzi 2, Venturini 2, Iaria 4, Revetria 16. All. Ciravegna-Accinelli

UNDER 19 GOLD: Altra partita tra le compagini del mondo ABC nel massimo campionato giovanile

Nella partita disputata al PalaRavizza tra le due maggiori formazioni delle giovanili ABC vince Ceriale che pareggia gli scontri diretti! Ecco le parole dei coach:

COACH LAURA: Un’altra partita in grande emergenza per via delle numerose assenze (ben 7).

Le percentuali basse al tiro, nonostante un discreto gioco offensivo, decretano la sconfitta ma nuovamente un bravo ai ragazzi scesi in campo che hanno dato un’altra prova di tenacia e mentalità con i tre Under17 che quando chiamati in causa hanno dato il loro apporto!

COACH ROMANO-ACCINELLI: con l’Alassio senza diversi giocatori ed il Ceriale con tanti ragazzi fuori forma per acciacchi vari ne è uscita una partita sotto tono con poche cose da salvare. Da considerare comunque che la New Basket Ponente di fatto al primo anno di attività porta alla fase ad orologio nel massimo campionato giovanile due squadre nelle posizioni di vertice del maggiore campionato regionale.

ABC ALASSIO 46 – ABC CERIALE 58 (13-21; 24-32; 34-41)

ABC ALASSIO: Manzo, Lila 4, Mola 14, Pezzolo, Venturini 8, Fousfos 2, Manfredi A. 7, Iaria 12, Hu. All. Ciravegna

ABC CERIALE: Caprioglio 11, Cerrato 7, Auricchio, Basso 12, Ansorena, Scasso 3, Ricciardi 6, Oliveri 10, Magaletti 9. All. Romano-Accinelli

UNDER 17 FEMMINILE: Con la squadra al completo bella prestazione con Meeting Genova

Successo per le girls under 17 ABC Ponente che affrontano Meeting Genova in una partita mai messa in discussione.

Dopo un inizio molto confusionario, causato principalmente dalla difficoltà di attaccare la difesa a zona riusciamo a far girare la palla trovando buone soluzioni offensive che ci permettono di condurre il match senza grossi problemi.

Ci sono ancora molti aspetti difensivi e offensivi da curare.

Con la squadra al completo possiamo provare ad essere più competitive in ogni partita.

NEW BASKET ABC PONENTE 54 – SAN ROCCO DI VERNAZZA MEETING 29 (15-2; 31-8; 45-14)

ABC: Siccardo B. 4, Immordino 15, Lila 2 , Caviglia, Pittella, Rebora 2, Siccardo S. 6, Michelini 11, Maritano 2, Panizza 4, Tomatis 8. All. Gasparotto – Accinelli.

UNDER 17 FEMMINILE: Si sale in classifica dopo una partita sofferta

Referto rosa per l’u17 femminile che vince in casa della Cestistica Savonese.

Partenza contratta per le ragazze ABC che concedono alle padrone di casa troppe giocate facili causate da una difesa blanda.

Nel terzo quarto, grazie a diversi contropiedi veloci e una difesa un po’ più aggressiva riescono a prendere vantaggio, mantenendolo fino alla sirena finale.

ASD CESTISTICA SAVONESE 53 – NEW BASKET ABC PONENTE 61 (10-13; 24-22; 40-45)

ABC: Immordino 12, Lila, Pittella, Siccardo S 19, Michelini 12, Maritano 5, Panizza, Tomatis 13, Rebora. All. Gasparotto – Accinelli.

UNDER 15: i tempi dispari ci condannano al referto giallo contro la capolista

Al PalaRavizza arriva la capolista Pallacanestro Vado e i primi cinque minuti sono tutti ad appannaggio dei biancorossi che approcciano nel migliore dei modi la gara.

Con fatica ma con un cambio di atteggiamento i gialloblu tornano in partita andando all’intervallo lungo con uno scarto accettabile.

Il terzo quarto ci vede nuovamente più remissivi e contro una squadra che fa dell’intensità per 40 minuti la propria principale caratteristica sono momenti che non puoi permetterti… Il fattore maggiormente positivo sta nella reazione nei momenti di difficoltà!

Siamo andati a fasi alterne e non abbiamo continuità nell’arco dei 40 minuti. Sommando i parziali dei quarti dispari (il primo e il terzo) il risultato dice 23-47 per Vado, se sommiamo i quarti pari il punteggio ci vede vincere 26-23. Abbiamo migliorato notevolmente il risultato dell’andata ma acquisendo continuità si poteva ancora far meglio… ed è questo l’obiettivo!

PALL. ALASSIO 49 – PALL. VADO 70 (14-25; 24-36; 33-58)

ABC ALASSIO: Montagna, Naso, Maffiola E. 2, Furia, Digitali, Donadio 8, Bozzolo 2, Vaccarezza 12, Biraghi, Salem 6, Giraldi, Maffiola A. 19. All. Devia

UNDER 15: Prima sconfitta del 2022 per il gruppo 2007-08

Primo referto giallo del 2022 per gli u15 targati ABC PONENTE che affrontano Maremola, squadra che sa sfruttare al meglio i suoi punti di forza: fisicità e tattica.

Partita molto complessa, non riusciamo a mettere in pratica il nostro classico stile di gioco con palla veloce e tagli, molti errori al tiro e paghiamo cara l’assenza di Peppe Cerrato che purtroppo è stato costretto a rimanere in panchina per un colpo preso a inizio partita.

Sicuramente questa sconfitta, ci aiuterà pian piano a colmare le tante lacune che abbiamo e migliorare il percorso di crescita della squadra.

Grazie al pubblico che a fine partita ha supportato i ragazzi con una standing ovation

NEW BASKET ABC PONENTE 41 – ASS. DIL. POL. MAREMOLA 67 (15-19; 24-31; 39-51)

ABC ALBENGA-CERIALE: Radini, Cerrato 4, Cimino 18, Ferrando 2, Degola 3, Lavagna, Magaletti, Martinetti 8, Circosta 6, Pittella, Ferrabone. All. Graziani – Gasparotto