Neve a Bardineto e in alta Val Bormida: i primi fiocchi stanno imbiancando le alture

Bardineto. E’ arrivata in serata la perturbazione annunciata che, per la Val Bormida, è caratterizzata da un’allerta gialla nivologica. In alta valle, infatti, i primi fiocchi hanno fatto la loro comparsa e a Bardineto sono in atto precipitazioni moderate.

La neve sta imbiancando alcuni paesi più collinari, mentre quelli posti più in basso, per ora, sono solo interessati da pioviggini di scarsa entità. Proprio in previsione di questa ondata di maltempo, Arpal ha prolungato l’allerta, il cui termine inizialmente era fissato alla mezzanotte di oggi, mentre sarà attiva fino alle 12 di domani.

Per ora non si registrano criticità, e sono già attivi i mezzi spazzaneve e spargisale nelle zone più colpite dalla nevicata.