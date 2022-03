Nei supermercati savonesi boom di acquisti di farina, pasta e oli: “Psicosi ingiustificata, merce disponibile”

Savona. Nel supermercati savonesi nessun assalto come ai tempi del primo periodo Covid ma, a macchia di leopardo, boom di acquisti per farina, pasta e olio di semi di girasole. E’ quanto emerge dalle principali catene di supermercati con sedi in provincia di Savona. La situazione è il risutalto della preoccupazione per il rifornimento dei negozi, ma anche delle raccolte benefiche che sono state lanciate a supporto della popolazione ucraina in seguito alla guerra scoppiata il 24 febbraio notte.

La seconda spiegazione è il caso, ad esempio, della Coop di Albenga dove ieri – hanno segnalato alcuni lettori – lo scaffale delle farine era stato svuotato. “Abbiamo riscontarato – dicono da Coop Liguria – a partire da sabato una vendita più sostenuta di alcuni prodotti (pasta, farina e oli) e anche aumenti di scatolame e omogeneizzati che vengono comprati per le raccolte di solidarietà”.

Molti hanno notato un aumento dei clienti a partire dal weekend appena trascorso. “C’è stato in effetti un afflusso anomalo nelle giornate di venerdì e sabato – confermano da Catering a Cairo Montenotte – con numeri più alti del normale. Gli acquisti si sono concentrati soprattutto su pasta, farina e olio”. La stessa situazione è stata segnalata dall’MD. Invece, all’Eurospin della città valbormidese “scaffali quasi vuoti come durante il lockdown per pasta, farina e olio”, alla Conad nessuno scaffale vuoto.

Da Coop fanno sapere che, al momento, “non ci sono problemi di approvvigionamento, le scorte sono più che sufficienti e le psicosi che abbiamo visto soprattutto in altre città sono del tutto immotivate, tuttavia alimentare le preoccupazioni potrebbe portare a una corsa all’acquisto smodata che davvero potrebbe provocare degli squilibri”. Un appello che arriva da tutte le catene di grande distribuzione organizzata. I commercianti tengono a sottolineare che non c’è bisogno di fare scorte, al momento.

E c’è anche un altro elemento di cui tenere conto: il marketing. In tanti preferiscono non lasciarsi andare a dichiarazioni ufficiali, soprattutto quando si tratta di dipendenti o titolari di franchising, ma in alcuni casi dietro agli scaffali mezzi vuoti potrebbero esserci strategie vere e proprie. “Vedo che l’olio o la pasta stanno andando a ruba, sarà meglio procurarsi un paio di confezioni”, il pensiero che stanno facendo tanti consumatori in procinto di riempire le loro dispense di olio per friggere e rigatoni

Per l’olio ad avere scatenato la corsa all’acquisto è stata una circolare pubblicata sabato dal ministero dello Sviluppo economico e in cui si autorizzano le società produttrici di alimenti che contengono olio di semi di girasole a utilizzare la dicitura generica olio di semi. Questo perché – spiegano dal Mise – se il conflitto dovesse proseguire la situazione potrebbe complicarsi per via della mancata semina e delle mancate derrate future. Quindi l’industria alimentare potrà cambiare in corsa il titolo di olio utilizzato e modificare le etichette di produzione.

Stiamo parlando, però, di dinamiche a livello industriale appunto e di quantitativi non paragonabili a quelli di una famiglia o persino di un singolo ristorante. Quello che potrebbe accadere però non è tanto il “restare senza olio” ma – se si continua ad acquistarlo senza controllo – ma il trovarlo a prezzi gonfiati.

C’è poi un’altra questione che riguarda l’olio vegetale. Quello di colza e quello di girasole possono essere utilizzati, anche diluiti, al posto del Diesel. Si tratta però di un comportamento illegale (sui carburanti devono essere applicate tasse e accise che non sarebbero contemplate con dei carburanti fai da te) e che può provocare seri danni (non assicurati) al motore della propria auto o moto. Quella delle persone che utilizzano l’olio alimentare nel motore sembra una leggenda metropolitana e sicuramente non è alla base delle maxi-vendite di questi giorni ma la realtà è (anche) questa.

Anche in Liguria, insomma, non si sono verificate situazioni di panico come si sono viste altrove per esempio in Sardegna. Lì le proteste e le minacce di sciopero degli autotrasportatori e il timore che da un momento all’altro non venga consegnata la merce sull’isola ha spinto sì i consumatori a fare incetta di beni di vario genere.