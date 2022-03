Mountain bike, teatro, escursioni culturali, libri, fiere: un inebriante fine settimana di eventi in provincia

“Marzo non ha un dì come l’altro”, disse il saggio. Soprattutto i sabati e le domeniche! Come quelli di questa “doppia” metà del mese corrente, che “profumerà” delle “essenze” più diverse l’una dall’altra. Dall’adrenalina delle gare sportive all’odore delle assi dei palcoscenici teatrali, dagli “aromi” nei vicoli al profumo delle pagine stampate o degli oggetti antichi, l’agenda degli eventi di IVG.it condurrà il nostro “naso” da un angolo all’altro della provincia.

Torna l’Internazionale XCO Coppa Città di Albenga, gara del circuito Italia Bike Cup, valevole come Gran Prix d’Inverno per le categorie agonistiche e promossa dal Comune in collaborazione con Ucla1991. Il programma prevede sabato le prove assolute, domenica le gare nazionali. Il percorso sarà di 4.5 km molto variegati e con punte di pendenza che superano il 18%, con la prima metà prevalentemente in salita e la seconda in discesa. “Sarà un grande evento per il mondo della mountain bike agonistica – afferma Alessandro Saccu dell’Ucla1991 – Il massimo in termini di numeri e qualità sarà presente sul circuito di Campochiesa”.

Sabato a Savona andrà in scena “Isole controcorrente – Ursula e Ada, due donne tra Ventotene e l’Europa” di Andrea Begnini, con Anna Giusto ed Edda Marrone e per la regia di Antonio Tancredi. Presentato in prima nazionale a settembre all’interno delle celebrazioni per gli ottant’anni del Manifesto di Ventotene, lo spettacolo affronta la costruzione del manifesto fondativo dell’Europa unita attraverso l’esperienza umana e l’apporto di Ursula Hirschmann e Ada Rossi. Dentro un equilibrio precario come il mare e l’Europa nell’estate 1941, nel punto più basso della storia della Secondo Guerra Mondiale, con il nazismo in avanzata su tutto il continente e l’infiammarsi delle politiche razziali, si verticalizza il pensiero, la concezione del più altamente visionario passo verso la formazione di un Europa unita.

Sabato ad Albisola Superiore si terrà il trekking urbano “Albisola insolita – Portali, Passeggiata in Arte e Museo”. Durante la camminata sarà possibile ammirare alcuni interessanti portali e le opere di importanti artisti che si trovano sulla passeggiata. La tappa finale sarà il rinnovato Museo della Ceramica “Manlio Trucco”, dove avremo la possibilità di visitare una mostra dedicata al carnevale.

Sabato ad Albissola Marina Luca Bochicchio presenterà il libro “Angelo Ruga – Sulla soglia del labirinto” in un incontro promosso dall’Associazione Culturale “Angelo Ruga”. Il volume è un’attenta disamina dell’opera artistica e più complessivamente intellettuale del maestro piemontese, particolarmente legato alla realtà albissolese, nelle cui fabbriche di ceramica s’impegnò per parecchi anni. A margine si potrà visitare la mostra antologica “Mondo sospeso – Angelo Ruga”, curata da Daniele Panucci e Davide Servente.

Domenica a Celle Ligure si rinnoverà l’appuntamento con l’antiquariato del ricco mercatino “Bric-à-Brac”. Il centro storico sarà infatti “teatro” di scambi di informazioni, dimostrazioni pratiche e un vero e proprio viaggio nel tempo. Una trentina di commercianti, hobbisti e artigiani esporranno prodotti d’antiquariato, vintage e da collezione, mobili e oggettistica e le loro creazioni. Nelle prossime edizioni sono previsti anche vari laboratori proposti dagli artigiani e artisti del paese.